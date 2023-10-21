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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتابع تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يتابع اليوم  مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان تسجيل الطلاب  بالبرامج التدريبية بكافة  اللغات ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز .

ويحرص مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب  على عقد العديد من الدورات التدريبية التي تؤهل الطلاب، هذا إلى جانب اهتمام الجامعة بتوفير معامل متخصصة وقاعات مجهزة بأحدث الأجهزة لاتاحة مثل هذه الدورات.


وأوضحت ادارة مركز اللغات بكلية الاداب جامعة حلوان انه على الراغبين في الحجز سرعة التوجه الى مركز اللغات بصورة البطاقة، وكشفت انه  يتم الاعلان عن بدء  كل دورة فور اكتمال العدد.  

ونوه المركز إلى أنه يمكن  التسجيل في الدورات التدريبية من خلال رابط صفحة المركز التالية.

وتم إنشاء مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بهدف عقد دورات تدريبية تؤهل الطلاب وتساهم في رفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على تأييده لموقف الدولة المصرية والاصطفاف مع القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها، دعما للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.

وأعرب عن أن الجامعة تقف صفا واحد خلف القيادة السياسية، حيث اعلنت جامعة حلوان حالة الحداد وتنكيس أعلام الجامعة حدادًا على أرواح الضحايا فى غزة.

وانطلقت وقفة تضامنية لطلاب جامعة حلوان احتجاجا على ما يحدث فى غزة من هجوم وعدوان على الشعب الفلسطينى مستنكرين كل ما يرتكبه الجيش الإسرائيلى من الجرائم المخالفة لكافة القيم الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدا صينيا ضم نائبتى رئيسى جامعة نانجينغ وشانغان الصينية، وسكرتير عام هيئه المنح الصينية والوفد المرافق لهم، لبحث آليات التعاون بين جامعة حلوان والجامعات الصينية، وناقش الاجتماع بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين جامعة حلوان ونظيرتها الصينية. 

وحرصا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، قام الدكتور  السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية إلى المدينة الجامعية بالمطرية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية مؤكدا على أن الطالب هو أولى أولويات جامعة حلوان ، وتفقد  مطعم المدينة ،والتقى  بالطلاب واستمع إلى مقترحاتهم وشكاواهم وكلف بحل جميع مشاكلهم .

كما تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة،  كلية هندسة حلوان وكان فى استقباله الدكتور محمود المسلاوى عميد الكلية، وذلك فى إطار سلسلة الجولات التى يجريها رئيس الجامعة للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، ومعرفة آخر مستجدات  أعمال التطوير بالكلية وذلك فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها لتكون مجهزة على أعلى مستوى من الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية.

وأكد رئيس جامعة حلوان أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء كلية الهندسة، ونعمل الآن على الإنتهاء من كافة أعمال التطوير لتكون كلية الهندسة بحلوان نموذجا يحتذى به في كافة كليات الجامعة، وذلك من خلال رفع كفاءة جميع الورش لنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع الخطة القومية للدولة، بالإضافة إلى خدمة البيئة المحيطة، وتقديم الاستشارات الهندسية.

وأفاد الدكتور قنديل أن الجامعة تعمل على  دعم الكلية لإحداث تطوير وطفرة في كافة المجالات، وتنمية الموارد وإعداد الكوادر الإدارية والأكاديمية وإعادة هيكلة الأصول للوصول لجودة التعليم، إلى جانب  تطوير البرامج الدراسية، وجذب الطلاب الوافدين وتطوير البرامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

ودعا قنديل إلى ضرورة تكوين شراكات دولية وتوحيد الإطار المرجعي المحلي والدولي والإقليمي، مؤكدًا أن المهندس هو العقل المحرك والمخطط للدولة.

هذا وقد رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة  الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، الأستاذ محمد ناصر، امين عام الجامعة، الاستاذ هشام رفعت، الأستاذة فريدة محمد، الدكتورة مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين للجامعة.

وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة لكلية التكنولوجيا والتعليم، وكان في استقباله الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

وخلال اجتماع رئيس جامعة حلوان، الذي تم بحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأمين الكلية والإداريين، قدم نبذة مختصرة عن حضور فعاليات حكاية وطن برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاء الرئيس مع المجلس الأعلي للجامعات، مؤكدا على العديد من النقاط وأهمها تسويق الجامعات، والتأكيد على ضرورة دعم المبدعين والمبتكرين، و الاهتمام بالتخصصات الجديدة مثل الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وفي نفس السياق أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن الجامعة تعتبر صورة مصغرة من الدولة فلابد ان تكون مميزة وعلي مستوي عالٍ من الكفاءة، لذا وجب وضع خطة تطوير محكمة  لتعديل مسار التعليم الجامعي بما يفي بمستلزمات الدولة، وتم التركيز فيها على تطوير البنية التحتية، والعمل على تقليل الإنفاق قدر المستطاع، واعتماد الجامعة على الصيانة الذاتية من خلال الورش بالجامعة، كما حرصت الجامعة على زيادة عدد الطلاب الوافدين، اذا يجب الاهتمام بالكليات والمادة العلمية، وتحديث اللوائح.

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