تشييع جثمان الكاتب الكبير رؤوف توفيق.. والعزاء 22 أكتوبر

كشف هاني أرميا - زوج ابنة الكاتب الراحل رؤوف توفيق - تفاصيل الجنازة، وموعد تلقي العزاء، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكشف زوج ابنة رؤوف توفيق، عن تشييع جثمان الكاتب الراحل اليوم الجمعة، على أن يقام العزاء بعد غد الأحد 22 أكتوبر، بكنيسة مارمرقس - كليوباترا - بمنطقة مصر الجديدة.

وكتب زوج ابنة رؤوف توفيق، في منشوره عبر “فيس بوك”: «رقد على رجاء القيامة حمايا العزيز الكاتب الصحفي والناقد والمؤلف الأستاذ/ رؤوف توفيق.. بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والمحبة.. تمت الصلاة على جسده الطاهر اليوم، والعزاء يوم الأحد 22-10 في القاعة الملحقة بكنيسة مارمرقس - كليوباترا - مصر الجديدة».

وفاة رؤوف توفيق

أعلن الناقد طارق الشناوي -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك- وفاة الكاتب والناقد رؤوف توفيق، اليوم الجمعة 20 أكتوبر.

وكتب طارق الشناوي، في منشور له عبر فيسبوك: «حيث كتب على حسابه بموقع فيس بوك: "انتقل للأمجاد السماوية منذ قليل الناقد والكاتب الكبير أستاذي رؤوف توفيق أحد أهم من أمسكوا بالقلم في الصحافة المصرية.. الأستاذ رؤوف لروحك السلام بقدر ما منحتنا من سعادة وجمال ورقي بوجودك أتقدم للأستاذة الكاتبة الصحفية مني ثابت وللعائلة الكريمة بخالص العزاء».

رؤوف توفيق

وقام الراحل رؤوف توفيق، بكتابة العديد من الأعمال الفنية الهامة التي لا تنسى، منها، فيلم مستر كاراتيه لـ أحمد زكي، وفيلم زوجة رجل مهم، وفيلم مشوار عمر لـ فاروق الفيشاوي ومديحة كامل، ، وفيلم من فضلك وإحسانك لـ صلاح ذو الفقار وهدى سلطان.