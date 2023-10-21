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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأسبق: دبلوماسية مصر الحكيمة أعادت إحياء الضمير العالمي تجاه فلسطين

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، وزير الخارجية الأسبق، إن التحركات المصرية نجحت بحكمة شديدة في إحياء الضمير العالمي مرة أخرى بشأن القضية الفلسطينية، بعدما كانت كل الأصوات متجهة لتأييد إسرائيل ضد الفلسطينيين وضد حماس. 

جمال بيومي يتحدث عن فلسطين 

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية عبر تغطية خاصة مع قناة "سي بي سي" اليوم الجمعة، أن مصر تعاملت من الجانب الدبلوماسي بحكمة شديدة وهدوءا، ونجحت القيادة السياسية المصرية في جعل مصر مكانا للتشاور ووضع الحقائق أمام العالم أجمع، ووضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في موقف مصري متقدم حازم. 

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن التجمع غدا في قمة القاهرة للسلام؛ سيكون إعلان رأي ضد العنف المفرط الذي تستعمله إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسيكون بمثابة كرة الثلج التي تتزايد فيما بعد، والرأي العام سيلتف حول ضرورة إنقاذ الشعب الفلسطيني، وضرورة إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى؛ بعد أن شهدت أزمة لفترة طويلة منذ عام 2011 وحتى الآن. 

وأكمل، أن العالم أمام نقطة فاصلة في القضية الفلسطينية، ومصر يعود لها الفضل بالتأكيد في كل تلك التحركات. 

السفير جمال بيومي التحركات المصرية الفلسطينيين حماس الجانب الدبلوماسي

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