تخلصا من سائق توك توك وسط الزراعات بالفلفل الحار.. سباك وزوجته أمام الجنايات

تنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" بكفر الشيخ، جمال زكي طوسون، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمود احمد الغايش، رئيس المحكمة، ومحمد ناصر بلبع، وسكرتارية أحمد الميداني، اليوم السبت 21 أكتوبر الجاري، محاكمة سباك وزوجته، بتهمة قتل سائق توك توك، مقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، لسرقة المركبة قيادته، بإحدى المناطق النائية وسط الزراعات، في القضية رقم 5905 لسنة 2023 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2285 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.



كانت جهات التحقيقات أحالت كل من "رفعت.ج.ع" 32 عامًا، سباك، وزوجته "هويدا.ب.م" ربة منزل، في العقد الثالث من العمر، مقيمان بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، إلى محكمة جنايات فوه، لمحاكمتهما عما أسند إليهما بقتل المجني عليه إسلام سمير حسن عيسى هيكل.



وتبين أن المتهمين في 5 مايو الماضي بدائرة مركز شرطة دسوق، قتل المتهم الأول، المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على إثر مروره بأزمة مالية، بعدما بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين" ومسحوق "فلفل حار"، وحبل.



وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم تربص للمجني عليه بالمكان المتفق عليه مع المتهمة الثانية، وما أن شاهده نثر المتهم "الفلفل الحار" في وجهه مما شل حركته، وعاجله بطعنة استقرت برقبته محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، واشتركت المتهمة الثانية مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بطريقة الاستدراج والمساعدة، والتخطيط لارتكاب الواقعة مع زوجها، وساعدته بأن استدرجت المجني عليه إلى مكان وقوع الجريمة.