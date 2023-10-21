إضاءة البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية بعلمي مصر وفلسطين|فيديو

شارك عمر الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي علي موقعالتواصل الاجتماعي"فيسبوك"

ونشر فيديو لإضاءة البرج الايقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، بعلم مصر وفلسطين وشعار قمة القاهرة للسلام".

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، باستشهاد 8 أشخاص وإصابة 45 آخرين جراء قصفإسرائيل عددا من المنازل شمالي قطاع غزة.

من جانب آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، إن المنظمة أكدت استحالةإخلاء المستشفيات المكتظة في قطاع غزة من المرضى بأمان.

العاصمة الإدارية الجديدة



وطالب جيبريسوس في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقًا)، بالسماح لهذه المستشفيات بأداء مهامها وحمايتها.