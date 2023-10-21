أكثر من 400 مريض و12 ألف نازح|مستشفى القدس في غزة مهدد بالقصف

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى تهديداً من السلطات الإسرائيلية بقصف مستشفى القدس في غزة، وطالبت بإخلائه فورا.

وناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى الجمعة، المجتمع الدولى بضرورة التدخل نتيجة تلقيها تهديدات من الجيش الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس، والمطالبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذى يضم أكثر من 400 مريض وحوالى 12 ألف نازح من المدنيين، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ونشرت الجمعية لقطات مصورة للمستشفى الذي ضاقت أروقته بسكان غزة الذين وجدوا فيه ملاذهم الوحيد، بالإضافة إلى استقباله أعداداً هائلة من الجرحى، مع نقص في المعدات الطبية والأجهزة.

ولطالما كانت مستشفيات غزة هشة، لكنها تبدو اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى، لاسيما مع نقص المعدات ومنع الوقود من الدخول للقطاع فضلاً عن قطع الكهرباء واستهداف الطواقم الطبية من قبل القوات الإسرائيلية، ما يضاعف من إنهاكها، كما أن أعداد الجرحى في تزايد والإمكانيات محدودة.