عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرة أخرى.. التخطيط لجريمة حرق نسخة من القرآن الكريم اليوم في السويد

مظاهرات غضب الجريمة
مظاهرات غضب الجريمة السابقة

أفاد موقع "راديو السويد"، بأن المتطرف سلوان موميكا، يعتزم تنظيم "فعالية جديدة" لحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم، السبت.

وقال الموقع: "على الرغم من أن احتجاجاته السابقة ربما تكون قد أثارت هجوما إرهابيا ضد مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل، يخطط موميكا لتجمع جديد لحرق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم اليوم السبت، وقد حصل على إذن من الشرطة لتنظيم التجمع".

هذا وحذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، من أن "السويد لم تواجه تهديدا أمنيا في تاريخها الحديث كما هو الآن، منددا بهجوم بروكسل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل مواطنين سويديين".

وتابع كريستيرسون: "تشير كل الدلائل إلى أن ما حصل كان هجوما إرهابيا استهدف السويد ومواطنين سويديين، ليس لسبب غير أنهم سويديون"، مضيفا بأنه يشعر بـ"حزن يتعذر فهمه".

وكان المتطرف سلوان موميكا قد أثار موجة غضب واسعة على مستوى العديد من الدول والمنظمات الإسلامية، كما لا تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم، بعد إقدامه على جريمة حرق وتدنيس القرآن الكريم أمام تجمعات نظمها في ستوكهولم.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي تلك الدول في أكثر من بلد عربي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

اليوم ... انطلاق قمة القاهرة الدولية للسلام |تفاصيل

سعر عيار 24 اليوم 21-10-2023

حاجة تفرح.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ كهربا وجماهير الأهلي

عمرو أديب يطالب برقم خرافي في دعوى تعويض ضد مرتضى منصور|تفاصيل الحكاية

إغلاق العزبة .. أحمد موسى يعلق على فوز قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك

صاحب المنصب مفاجأة | الكشف عن اسم رئيس نادي الزمالك الجديد

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة : من المنتظر دخول أول شحنة مساعدات إلى غزة عبر رفح اليوم

انطلاق اللقاء التحضيري لأوسع جبهة مدنية سودانية اليوم بإثيوبيا

ظهر اليوم .. بث مشترك لإذاعات 43 دولة للتعاون الإسلامي مع التليفزيون الفلسطيني دعما لغزة

اليوم ... انطلاق قمة القاهرة الدولية للسلام |تفاصيل

الحرب البرية وشيكة.. إسرائيل تهدف للحصول على خدمات "ستارلينك" للإنترنت الفضائي

استعدادا لحرب طويلة.. إسرائيل توسع عملية الإخلاء على حدود لبنان

أثناء اجتماع حكومة الحرب.. نتنياهو: هذه ستكون حربا مختلفة.. وبايدن يرد: لست وحدك فنحن معك

الأردنيون ينتفضون لنصرة الفلسطينيين ويحاصرون سفارتي أمريكا وإسرائيل

ترشيحاتنا

السفارة الأمريكية في تل أبيب : فتح معبر رفح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي

حتى تكون مستجاب الدعوة .. احرص على 5 أمور بعد الصلاة

تسيطر على طقس السبت .. الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية

جدعة .. ريهام سعيد تشيد بهجوم أنغام على متحدث جيش الاحتلال

قفزة جديدة .. أسعار الذهب اليوم السبت 21 -10- 2023 | تفاصيل

فجر وصباح اليوم.. استشهاد 53 فلسطينيا بقصف طائرات الاحتلال المستمر على غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل صينية الكنافة

نشرة المرأة والصحة .. أضرار الإفراط في تناول الملح للأطفال..علامة بالرقبة تشير إلى الإصابة بمرض مميت

ممثلة شهيرة تفقد 4 مقاسات من فساتينها.. وتعلن عن رجيم خارق

فيديو

بعد الهجوم عليها.. لحظة سقوط أصالة على المسرح فى حفلها بالسعودية

خلال الشتاء والمطر..مقطع فيديو يثير الجدل عن أهمية معجون الأسنان في سيارتك

وصف المقاومة بالإرهاب.. مقطع فيديو لمواطنة إيرلندية توبخ مسؤولا بريطانيا

العالم في انتظار حدث فلكي مهم غدا.. تعرف عليه /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ