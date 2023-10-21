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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نقلة نوعية.. كلية علوم عين شمس تحدد موعد افتتاح مجمع المعامل الجديد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

مجمع معامل كلية العلوم في جامعة عين شمس، يعد إنجازا بارزا ونقلة نوعية في مسيرة الكلية و يعتبر المجمع أول مبنى مخصص فقط للمعامل في الكلية منذ أكثر من 20 عاما، ويتسع لأكثر من 400 طالب في الوقت الواحد، مما يعزز قدرتها على استيعاب عدد كبير من الطلاب.

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وأكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس،انه سوف يتم افتتاح المجمع في بداية الترم الثاني لافتا إلى أن المجمع يشكل إنجازًا بكل المقاييس، حيث يتكون من مبنى ضخم يضم الدور الأرضي وأربعة أدوار رئيسة، تضم تسعة معامل كبيرة ويتسع كل دور لمائة طالب، مما يوفر مساحة ملائمة للدراسة والتجارب العملية.

ويضم المجمع ثلاثة معامل لقسم الكيمياء، ومعملين لقسم الكيمياء الحيوية، ومعملين لقسم الميكروبيولوجيا، بالإضافة إلى معملين لشعبة علوم الحاسب ويتوفر بالمجمع أيضًا بدروم واستراحات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يعزز بيئة التعلم والبحث العلمي.

وأشار عميد الكلية، خلال تصريحاته لـ صدي البلد، إلى أن إنشاء المجمع تحقق بدعم كبير من الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة السابق، الذي حرص على توفير كل سبل الدعم لهذا المشروع، بالإضافة إلى التبرعات العينية من أساتذة الجامعة.

ويتميز المبنى بتصميمه الحديث الذي يليق بجامعة عين شمس الرائدة، حيث يوفر بيئة مناسبة للتعليم النظري والعملي على حد سواء، ويعتبر هذا المجمع تطورًا مهمًا في جودة العملية التعليمية، حيث يستوعب عددًا كبيرًا من الطلاب والطالبات في الوقت الواحد.

وأكد أن المجمع يوفر معامل خاصة لقسمي الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا، وهما القسمان الذين يشهدان اهتمامًا متزايدًا في ظل توجهات الدولة في مجالات التكنولوجيا الحيوية، وخاصة بعد تجربة جائحة كورونا.

وأضاف العميد أن هذا التطوير يأتي في ظل الاهتمام غير المسبوق من الدولة والقيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكليات العلوم ودعمها لتحقيق أهداف الدولة ويعكس ذلك الدافع الكبير لمزيد من التطوير في بنية الكليات العلمية وبرامجها التي تخدم رؤية الدولة.

يُعد افتتاح مجمع معامل كلية العلوم بجامعة عين شمس خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم العلمي وتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، ومن المتوقع أن يحقق هذا المجمع تحسينًا كبيرًا في جودة العملية التعليمية ويسهم في تطوير مجالات الكيمياء والكيمياء الحيوية والميكروبيولوجيا. كما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على التكنولوجيا الحيوية بعد الجائحة العالمية.

وتعتبر هذه الخطوة إحدى الخطوات المهمة في سبيل تحقيق تطلعات الجامعة ورفع مستوى التعليم العلمي في مصر. وتسهم في توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة تمكن الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات العلمية اللازمة لمستقبلهم المهني وتطوير البحث العلمي في البلاد.

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