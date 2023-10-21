بدء الملتقى الأول لخريجي قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس.. صور

افتتحت الدكتورة إيمان عبد العظيم وكيل كلية العلوم بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم، ملتقى خرجي قسم الفيزياء وذلك بحضور الدكتورة أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق والمشرف على قطاع خدمة المجتمع حاليا والدكتور طارق أحمد البرلسي رئيس مجلس قسم الفيزياء ويقام الملتقى بالتنسيق مع الدكتورة ريم الكباريتى مدير ادارة رابطة خريجين جامعة عين شمس.



بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء غزة تلا ذلك افتتاح فعاليات الملتقى بكلمة للدكتورة إيمان عبد العظيم نيابة عن الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية أعربت فيها عن سعادتها بالتواجد مع قسم الفيزياء أو قسم العمالقة، كما ذكرت، تلتها كلمة الدكتورة أماني سليمان ثم كلمة الدكتور طارق البرلسي.

وأعرب جميع الأساتذة عن سعادتهم بالملتقى متحدثين حول ذكرياتهم فى الدراسة من خلال قسم الفيزياء واساتذته الأجلاء.

وقدم الخريج عبد الرحمن جمال كلمة الخريجين معربا عن خالص الشكر والتقدير لاساتذتهم الأجلاء وما لمسوه من تعامل ابوى وعطاء بلا حدود خلال دراستهم.

كما تم تكريم الطلاب الأوائل للقسم من جميع الشعب والتقاط الصور التذكارية، ثم جاءت بعد ذلك كلمات ضيوف الملتقى من خريجي قسم الفيزياء ببرامجه المختلفة لتسجل خطوات نجاحهم وتفوقهم في سوق العمل واختتم اللقاء بتوزيع شهادات شكر لضيوف الملتقى.