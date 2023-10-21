42 حزبا يشيد بكلمة السيسي: خاطب ضمير العالم وعبر عن 105ملايين مصري

وجه تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢حزبا سياسيا رسالة شكر للرئيس السيسي رئيس الجمهورية على كلمته اليوم فى افتتاح قمة القاهرة للسلام وخاطب فيها ضمير العالم كله خاصه عندما قال انسانيتنا تسبق مصالحنا وعندما دعا الى ضرورة حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية ولكن ليس على حساب مصر وعندما تساءل بكل قوة وبصراحة للعالم كله وخاصة العالم الغربي الذي يقدم المعونات العسكرية لإسرائيل خلال الايام الماضة وما زال يدعمها اين قيم الحضارة الانسانية اين المساواة بين ارواح البشر دون تمييز او تفرقة او معايير مزدوجة.

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف ان تحالف الاحزاب المصرية وهو يتابع اليوم هذه الكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليؤكد معه ان هذه الكلمة موجهة الى ضمير العالم كله الذي يجب ان يستيقظ لان العالم يشاهد ويصمت امام الكارثة الانسانية التي يتعرض لها 2.5 مليون فلسطيني.



وقال نفادى ان تحالف الاحزاب المصرية يؤكد رفضه كما قال الرئيس لاي حل للقضيه الفلسطينيه على حساب مصر ان هذه المنطقه يجب ان تعيش في امان واستقرار وان نضع حلا للصراع في الشرق الاوسط ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر بصدق وبحق اليوم ليس باسم 105 مليون مصري فقط بل باسم ملايين العرب والمسلمين الذين يتابعون الكارثة الانسانية في غزة وهم يشعرون بالغضب وبالالم وبالحزن.

وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية وامينه العام النائب تيسير مطر يطالب العالم اجمع بالاستماع الى كلمة الرئيس السيسي جيدا والتمعن فيها وان يتحرك العالم اولا لانقاذ شعب غزة والفلسطينيين في غزة من الكارثة الانسانية كما يطالب مجلس الامن بان يباشر مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وان يتوقف العدوان الاسرائيلي شكرا الرئيس من 42 حزبا سياسيا على هذه الكلمة القوية التي اثلجت صدورنا جميعا.