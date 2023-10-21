عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

42 حزبا يشيد بكلمة السيسي: خاطب ضمير العالم وعبر عن 105ملايين مصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم ٤٢حزبا سياسيا رسالة شكر للرئيس السيسي رئيس الجمهورية على كلمته اليوم فى افتتاح قمة القاهرة للسلام وخاطب فيها ضمير العالم كله خاصه عندما قال انسانيتنا تسبق مصالحنا وعندما دعا الى ضرورة حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية ولكن ليس على حساب مصر وعندما تساءل بكل قوة وبصراحة للعالم كله وخاصة العالم الغربي الذي يقدم المعونات العسكرية لإسرائيل خلال الايام الماضة وما زال يدعمها اين قيم الحضارة الانسانية اين المساواة بين ارواح البشر دون تمييز او تفرقة او معايير مزدوجة.

وصرح الكاتب الصحفي محمود نفادى المتحدث الاعلامى باسم التحالف ان تحالف الاحزاب المصرية وهو يتابع اليوم هذه الكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليؤكد معه ان هذه الكلمة موجهة الى ضمير العالم كله الذي يجب ان يستيقظ لان العالم يشاهد ويصمت امام الكارثة الانسانية التي يتعرض لها 2.5 مليون فلسطيني.


وقال نفادى  ان تحالف الاحزاب المصرية يؤكد رفضه كما قال الرئيس لاي حل للقضيه الفلسطينيه على حساب مصر ان هذه المنطقه يجب ان تعيش في امان واستقرار وان نضع حلا للصراع في الشرق الاوسط ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر بصدق وبحق اليوم ليس باسم 105 مليون مصري فقط بل باسم ملايين العرب والمسلمين الذين يتابعون الكارثة الانسانية في غزة وهم يشعرون بالغضب وبالالم وبالحزن.

وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية  وامينه العام النائب تيسير مطر يطالب العالم اجمع بالاستماع الى كلمة الرئيس السيسي جيدا والتمعن فيها وان يتحرك العالم اولا لانقاذ شعب غزة والفلسطينيين في غزة من الكارثة الانسانية كما يطالب مجلس الامن بان يباشر مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وان يتوقف العدوان الاسرائيلي شكرا الرئيس من 42 حزبا سياسيا على هذه الكلمة القوية التي اثلجت صدورنا جميعا.

السيسي قمة القاهرة للسلام تحالف الأحزاب المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

سائقو شاحنات المساعدات الإنسانية يروون ما حدث داخل قطاع غزة| شاهد

بيان عاجل من الأطباء عن أول دفعة متطوعين للعمل في مستشفيات غزة

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

مصر لن تكون كبش فداء.. السيسي يجدد تحذيره للغرب بشأن سيناء

أول تعليق من حماس بعد فتح معبر رفح

الصين وروسيا يوجهان صفعة قوية لأمريكا والاحتلال بدعمهما القضية الفلسطينية

بابا عمل معايا حاجة وحشة.. تفاصيل أقوال طليقة عنتيل مدينة نصر

ترشيحاتنا

صحة غزة: مساعدات اليوم تقدر بـ 3% من حجمها الطبيعي قبل الحرب

قمة القاهرة للسلام.. محمود عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

صيغة الصلاة النارية وكيف يتحقق بها المستحيل .. احرص عليها

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن عدد أسراه لدى المقاومة الفلسطينية

رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات الهيكلية

فصائل المقاومة الفلسطينية تشيد بجهود مصر عقب فتح معبر رفح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صبحي يرفع علم فلسطين فى أخر ليلة عرض لـ عيلة اتعمل لها بلوك

برسالة غامضة… نجل هاني الناظر يثير الجدل بهذا المنشور

أبراج تعرف كيفية تحديد أولويات السعادة|هل أنت منهم؟

نشرة المرأة و الصحة.. بعد توبيخ مراسلة cnn.. من هي الإعلامية رحمة زين.. معلومات خطيرة عن الكوليرا

فيديو

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

مصر قالت كلمتها.. فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

300 جنيه مرة واحدة .. تراجع أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ