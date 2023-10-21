استمرار فعاليات المعسكرات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز الشباب والمدارس بجنوب سيناء

تواصل إدارة تنميه النشء بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فاعليات المعسكرات الكشفيه لغير الكشفين بمراكز الشباب و المدارس ، بهدف تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بالمدارس.

تهدف المعسكرات إلى مشاركة طلاب المدارس الغير كشفيين في اتخاذ وصناعة القرار الكشفي وتحقيق أهداف الحركة الكشفية في قانونها، و أسسها، وطريقتها، إضافة إلى أن المخيم يعد فرصة لترسيخ أواصر الصداقة وتبادل الخبرات بين القيادات الكشفية مما يكون له أثرًا إيجابيًا في إثراء المعارف والمهارات وتبادل الخبرات .

الجدير بالذكر أن المعسكرات تنطلق بمراكز الشباب و المدارس خلال الفتره من ١٥ / ١٠ حتي ١٥ / ١ .

تجرى فعاليات المعسكر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء تحت إشراف محمد فتحي، وكيل الوزارة ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

تعليم الاطفال فنون الكشافة

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