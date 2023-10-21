عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار فعاليات المعسكرات الكشفية لغير الكشفيين بمراكز الشباب والمدارس بجنوب سيناء

تعليم الاطفال فنون
تعليم الاطفال فنون الكشافة

تواصل إدارة تنميه النشء بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فاعليات المعسكرات الكشفيه لغير الكشفين بمراكز الشباب و المدارس  ، بهدف تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين بالمدارس.

تهدف المعسكرات إلى مشاركة طلاب المدارس الغير كشفيين  في اتخاذ وصناعة القرار الكشفي وتحقيق أهداف الحركة الكشفية في قانونها، و أسسها، وطريقتها، إضافة إلى أن المخيم يعد فرصة لترسيخ أواصر الصداقة وتبادل الخبرات بين القيادات الكشفية مما يكون له أثرًا إيجابيًا في إثراء المعارف والمهارات وتبادل الخبرات .

الجدير بالذكر أن المعسكرات تنطلق بمراكز الشباب و المدارس خلال الفتره من ١٥ / ١٠ حتي ١٥ / ١ .

تجرى فعاليات المعسكر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء تحت إشراف  محمد فتحي، وكيل الوزارة  ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

تعليم الاطفال فنون الكشافة

FB_IMG_1697880694882
FB_IMG_1697880694882
FB_IMG_1697880692477
FB_IMG_1697880692477
FB_IMG_1697880690237
FB_IMG_1697880690237
FB_IMG_1697880688000
FB_IMG_1697880688000
جنوب سيناء فنون الكشافة المعسكرات الكشفية أشرف صبحي وزيرا الشباب والرياضة مراكز الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

سائقو شاحنات المساعدات الإنسانية يروون ما حدث داخل قطاع غزة| شاهد

بيان عاجل من الأطباء عن أول دفعة متطوعين للعمل في مستشفيات غزة

خارطة طريق مصرية لإنهاء مأساة غزة وإعادة إحياء مسار السلام

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قفزة قوية وعيار21 الآن مفاجأة

مصر لن تكون كبش فداء.. السيسي يجدد تحذيره للغرب بشأن سيناء

الصين وروسيا يوجهان صفعة قوية لأمريكا والاحتلال بدعمهما القضية الفلسطينية

أول تعليق من حماس بعد فتح معبر رفح

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الغائب على شهداء غزة بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات الخاصة للانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

صحة غزة: مساعدات اليوم تقدر بـ 3% من حجمها الطبيعي قبل الحرب

قمة القاهرة للسلام.. محمود عباس: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

صيغة الصلاة النارية وكيف يتحقق بها المستحيل .. احرص عليها

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن عدد أسراه لدى المقاومة الفلسطينية

رئيس الوزراء يتابع موقف برنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات الهيكلية

فصائل المقاومة الفلسطينية تشيد بجهود مصر عقب فتح معبر رفح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صبحي يرفع علم فلسطين فى أخر ليلة عرض لـ عيلة اتعمل لها بلوك

برسالة غامضة… نجل هاني الناظر يثير الجدل بهذا المنشور

أبراج تعرف كيفية تحديد أولويات السعادة|هل أنت منهم؟

نشرة المرأة و الصحة.. بعد توبيخ مراسلة cnn.. من هي الإعلامية رحمة زين.. معلومات خطيرة عن الكوليرا

فيديو

نرفض التهجير القسري.. السيسي: تصفية القضية لن يكون على حساب مصر

الغيث بدأ بـ20 شاحنة.. المساعدات تعبر رفح وهذه الجهة تتسلمها من مصر

مصر قالت كلمتها.. فتح معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

300 جنيه مرة واحدة .. تراجع أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ