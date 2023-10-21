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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يُهنئ الفرق الطلابية المصرية الفائزة بمسابقة "أيناكتس" العالمية 2023

الطلابية المصرية
الطلابية المصرية الفائزة في مسابقة "أيناكتس" العالمية للعام

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فريق جامعة كفرالشيخ لفوزه بالمركز الأول في مسابقة "أيناكتس ENACTUS" الدولية (كأس العالم) للعام 2023، والتي أقيمت بدولة هولندا خلال أكتوبر الجاري.

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كما هنأ الوزير الفرق الطلابية الفائزة في مسابقة "أيناكتس" الفرعية، حيث فاز فريق مودرن أكاديمي بالمركز الأول، وفازت جامعة عين شمس بالمركز الثالث، وجامعة 6 أكتوبر بالمركز السادس.

وأشاد الوزير بما حققه الطلاب من إنجاز متميز، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعزز مكانة وتميز الجامعات المصرية، مؤكدًا دعمه وتشجيعه الكامل لكافة الفرق الطلابية من الجامعات المصرية على المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى امتلاك مصر ثروة بشرية هائلة من الكفاءات والمواهب الإبداعية، وهو ما عكسته النتائج المبهرة التي حققتها الجامعات المصرية في مسابقة "إيناكتس" الدولية التي حصدنا فيها اللقب 5 مرات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية مشاركة الطلاب في هذه المسابقات لدورها الهام في تنمية مواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار وفكر ريادة الأعمال لديهم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

وأكد الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن المسابقة تعقدها منظمة أيناكتس مصر للمشروعات التنموية، وانطلقت فعالياتها يوليو الماضي، بمشاركة 33 جامعة مصرية، تأهل منها 5 جامعات إلى التصفيات النهائية، ثم فازت 3 جامعات بالمراكز الثلاثة الأولى، وهي جامعة كفر الشيخ في المركز الأول، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS في المركز الثاني، ثم جامعة حلوان في المركز الثالث، مشيرًا إلى أن المسابقة تستهدف مساعدة الطلاب من أصحاب الأفكار الإبداعية على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تساعد على تطوير المجتمع أو البيئة، وتحفز على التنمية المستدامة في مجتمعاتهم المحلية.


وأشار الدكتور ضياء خليل إلى أن جامعة كفر الشيخ حصدت المركز الأول بفضل مشروعها المبتكر "هيرميتيا" الذي يُعالج عدة مشاكل في المجتمع المصري، ويقدم حلولًا للتنمية المستدامة فيما يتعلق بتوفير الأعلاف الآمنة، والفعالة، ومنخفضة السعر من مصادر طبيعية للغاية، وهي حشرة "الجندي الأسود" التي تتغذى على مخلفات الطعام، ويقوم المشروع على استخلاص البروتين منها؛ لصناعة أعلاف الأسماك والدواجن والمواشي، فضلاً عن استغلال قشريات الحشرة في صنع مادة الكايتوزان التي تستخدم في عدة صناعات طبية وحيوية.

ومن جانبه، أشار الدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن فريق مودرن أكاديمي حصل على المركز الأول في المسابقة الفرعية عن مشروعه BIRI وهو مشروع ريادي، يستهدف أصحاب الهمم، عن طريق إعادة تدوير قشر البيض، لإنتاج الكالسيوم، وحمض الهيالورونيك، والكولاجين الذي يُستخدَم في الأدوية الخاصة بالعظام، ومستحضرات التجميل، وكمكملات غذائية، لافتًا إلى حصول فريق جامعة عين شمس على المركز الثالث عن مشروعه الذي يساعد المزارعين الذين يعانون من القواقع المائية، والقواقع البرية التي تنقل الديدان والطفيليات، وتسبب أمراضًا خطيرة للإنسان والحيوان، والمشروع يركز على إنتاج أعلاف للدواجن، والأسمدة، وفلاتر للمياه، وكريم علاجي.

وأشارت فاطمة سري رئيسة منظمة إيناكتس مصر إلى أن فريق جامعة 6 أكتوبر حصد المركز السادس عن مشروعه " كيرا " والذي يعمل على حل مشكلة التخلص غير الآمن من مخلفات ريش الدجاج بمحافظة المنوفية، من خلال حرقه أو إلقائه بالمياه العذبة، والذي يعد من أكبر المشكلات المجتمعية بقرية دلهمو وأشمون، التي تؤثر على البيئة، وتؤثر بشكل مباشر في نشر العديد من الأمراض، وبالأخص الأمراض الصدرية، والكبد الوبائي، والفشل الكلوي، وقام فريق إناكتس جامعة 6 أكتوبر بتنفيذ عدة حلول؛ مما أسهم في تمكين الفلاحين بتحويله إلى مادة الكرياتين، واستخراج مخصبات زراعية وأعلاف طبيعية.

يُذكر أن ENACTUS هي منظمة أمريكية غير حكومية، لها أفرع في 33 بلدا على مستوى العالم في حوالي 1626 جامعة، أما في مصر، فلها أفرع في 62 جامعة وكلية، وأن  نشاط ENACTUS يقوم على ريادة الأعمال في مجال المشروعات التنموية، ويقام كأس العالم في شهر أكتوبر من كل عام في أحد الدول التي بها النشاط.

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