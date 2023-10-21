إسرائيل.. اجتماع حكومة الطوارئ لبحث الهجوم البري على غزة واحتجاجات ضد نتنياهو

اجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي وأعضاء حكومة الطوارئ، اليوم السبت، في مقر القيادة الجنوبية في بئر السبع.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أجرى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب جولة في جنوب إسرائيل للاطلاع على استعدادات قوات الاحتلال للهجوم البري المتوقع على غزة.

وتتكون الهيئة الأمنية العليا من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والوزير بيني جانتس.

ومع وصول نتنياهو إلى القيادة الجنوبية في بئر السبع، خرج عدد من الإسرائيليين للاحتجاج عليه ودعوه إلى الاستقالة.

وصاح به أحد الرجال قائلاً: "هذه هي الأيام الأخيرة لنظامك الفاسد".

وفي إشارة لقرب الهجوم البري أصدرت قيادة الأمن القومي ووزارة الخارجية الإسرائيلية منذ قليل تحذيراً من السفر مواطنيها وأوصت بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية بشكل عام، وتم تشديد تحذيرات السفر إلى مصر، بما في ذلك سيناء والأردن والمغرب.

ويأتي الإعلان على خلفية تفاقم كبير للاحتجاجات ضد إسرائيل في مختلف دول العالم، مع التركيز على دول الشرق الأوسط.