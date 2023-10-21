فجر وصباح اليوم.. استشهاد 53 فلسطينيا بقصف طائرات الاحتلال المستمر على غزة

استشهد أكثر من 53 فلسطينيا، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. فجر وصباح اليوم السبت

وقالت مصادر محلية بحسب ما نشرته صحيفة قدس برس الفلسطينية: إن القصف استهدف عدة مناطق في قطاع غزة شمل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 مواطنا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمال القطاع.

وأوضحت المصادر: أن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلاً من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد خمسة مواطنين بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة دوار زعرب غرب رفح، كما أصيب مواطن في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقة الصيامات غرب رفح.

وفي بلدة جباليا شمال القطاع، استشهد 14 مواطنا فلسطينيا نتيجة قصف طيران الاحتلال منزلا في البلدة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف مكثف شنته طائرات الاحتلال على منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة ومناطق أخرى.

وكانت وزارة الصحة بغزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة، حيث بلغت 4137 شهيدا، وأكثر من 13 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال.