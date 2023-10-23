نهاية الشهر .. تحذير من ظاهرة تسبب الذعر لـ الأرض

حذرت خبيرة روسية من ظاهرة غريبة قد تضرب الأرض وتسبب عواصف مغناطيسية وقد تحدث على فترات متباعدة لتترك تأثير صادم على صحة البشر وتسبب أعراض مثل الأرق والصداع والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب وآلام المفاصل وتسبب بحالات من الذعر.





كما حذرت طبيبة الأمراض الباطنية سافينتش آلييفا، من تلك العاصفة المغناطيسية والتي ضربت الأرض في 18 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تعقبها قريبا عواصف أخرى، ما يعني أنه يجب علينا الانتباه لصحتنا.





وأضافت سافينتش أن البشر قد يتفاعلون بشكل مختلف مع هذه الظاهرة والعواصف المغناطيسية الناتجة عنها، حيث يعاني البعض من النعاس، والبعض الآخر من العديد من الاضطرابات النفسية.





قد حذروا العلماء من موجة كاملة من التأثيرات المغناطيسية قد تبلغ ذروتها في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 5 درجات، ومن 29 إلى 30 أكتوبر ستصل قوتها إلى 6 درجات.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.