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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: تدخل مصر في أزمة غزة أثنى الاحتلال عن مخططه

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

كشف عمار وقاف، الباحث السياسي، أبرز رسائل الدول في مؤتمر القاهرة للسلام، وتأثيرها على العالم.

وأضاف عمار وقاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "دى ام سى"، أن تدخل مصر فى الأزمة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، أوقف الإبادة الجماعية للقطاع، كما صنع فرصة لحل إنساني للقضية.

وأكد الباحث السياسي أن قمة مصر للسلام أثنت الاحتلال الإسرائيلي عن مخططه، ووضعته في موضع المفاوضات.

عقاب جماعي وحصار 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الفلسطينيين في غزة يُفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام 2023، اليوم: "دعوني أتساءل.. أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها؟!".

الإبادة الجماعية الاحتلال الاسرائيلي إسرائيل الرئيس السيسي الفلسطينيين عقاب جماعي

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