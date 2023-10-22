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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحسن ميزان المدفوعات المصري.. سجل فائضا بـ 882.4 مليون دولار في 2022-2023

تحسن ميزان المدفوعات
تحسن ميزان المدفوعات المصري، صورة أرشيفية

حقق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار في العام المالي الماضي 2022 – 2023 مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب أحدث تقرير من البنك المركزي المصري.

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الغرف التجاريه: فائض ميزان المدفوعات بلغ 882.4 مليون دولار خلال 2023/2022

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وسجل  العجز في حساب المعاملات الجارية  تحسنا بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.1% مليار دولار، وفق التقرير.

تضاعف فائض الميزان الخدمي 

وأوضح أن فائض الميزان الخدمي قد تضاعف ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار.

 

 

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