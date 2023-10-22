تحسن ميزان المدفوعات المصري.. سجل فائضا بـ 882.4 مليون دولار في 2022-2023

حقق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ 882.4 مليون دولار في العام المالي الماضي 2022 – 2023 مقابل عجز كلي بلغ نحو 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب أحدث تقرير من البنك المركزي المصري.

وسجل العجز في حساب المعاملات الجارية تحسنا بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار مقابل نحو 16.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2% ليقتصر على نحو 31.1% مليار دولار، وفق التقرير.

تضاعف فائض الميزان الخدمي

وأوضح أن فائض الميزان الخدمي قد تضاعف ليسجل نحو 21.9 ملیار دولار، نظراً للزيادة الملحوظة في كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار.