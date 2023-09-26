ليبيا.. وزارة الموارد المالية: انشاء 3 سدود خلال الفترة المقبلة

نقلت صحيفة اخبار ليبيا 24 عن مدير إدارة السدود بوزارة الموارد المالية في الحكومة الليبية ، عمر المغربي، إن هناك 3 سدود سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة.

واوعز المغربي انهيار سدي درنة الي عدم وجود ميزانيات كافية خلال السنوات الماضية، وكذا عدم عودة الشركة الأجنبية المنفذة للسدين إلى ممارسة عملها في ليبيا.

وكانت العاصفة “دانيال” ضربت شرقي ليبيا منذ نحو أسبوعين، حيث تسببت زيادة ضغط المياه المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة في انهيار السد الأول، وهو سد بومنصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب والواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، فتدفقت منه كميات كبيرة من المياه اجتاحت السد الثاني بسعة 1.5 مليون متر مكعب، الذي يقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.