أول رد فعل من مجلس الزمالك الجديد بعد خماسية الفريق في شباك سموحة

تواجد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في لقاء سموحة الذي انتي لصالح الابيض بنتيجة 5-1"

ونشر الاعلامي أحمد شوبير صورة لمجلس الادارة عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "من حضور مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب مباراة الفريق أمام سموحة. 📸🏹"



وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى النقطة 8 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر والمركز الثاني (فيوتشر والمصري البورسيعيدي) بنفس العدد من النقاط.