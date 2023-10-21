عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

واضح للجميع | تصريحات مثيرة من أوسوريو بعد خماسية الزمالك في سموحة

صدى البلد

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام سموحة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.


وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :" عندما تكون الكرة معنا نلعب بشكل جيد، ونجحنا في سحب المنافس لعمق الملعب ونجحنا في اللعب على الأطراف".


وتابع قائلا:" محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا نجحا في السيطرة على الكرة في المباراة، وعندما ندافع يكون لهما دور بخلق زيادة عدية في خط الدفاع، وعندما تكون الكرة معنا نلعب بثلاثة لاعبين في الدفاع وبثنائي في الوسط، وعندما نفقد الكرة يعود لاعب من وسط الملعب إلى الخط الخلفي".


وواصل أوسوريو قائلا :"على المستوى الهجومي قدمنا مباراة كبيرة لأننا نمتلك عناصرمميزة قادرة على خلق الفرص أمام أي فريق،  وكل الأهداف التي سجلناها كانت من لعب مفتوح وهجمات منظمة وليست كرات ثابتة، والواضح للجميع أننا نلعب كرة هجومية وقادرون على التسجيل في أي وقت، ومن مكاسب اليوم أننا كنا نتحكم في المباراة وكنا نسحق الفوز".


وأضاف :" الكرة آراء، واليوم الفريق فاز  بخمسة أهداف وفي الظروف العادية الفريق يحتاج لهدف أو من أجل الفوز باللقاء ونحن فريق كبير نلعب كرة هجومية ومن الطبيعي أن نستقبل أهداف".


وتابع :" يوسف أوباما لاعب مهم في الفريق ويلعب في أكثر من مركز بالفريق ونحن نجهز لكل مباراة على حدة وفقا للفريق للمنافس وكيف يخوض مواجهاته على أرضه وخارج ملعبه، وبعدها احسم فكرة احتياجي لمهاجم صريح مثل سيف الجزيري أو ناصر منسي أو لاعب أخر يلعب وسط الخطوط مثل أوباما".


وواصل:" يوسف أوباما مثل بيركامب لاعب آرسنال السابق، لأنه قادر على النزول لوسط الملعب وخلق المساحات وصناعة الفرص والجزيري وناصر سيحصلان على فرصة بالتأكيد".


وتابع أوسوريو قائلا :" ابتعاد عمرو السيسي عن القائمة لأسباب داخلية بالفريق وأرحب به في حال التزامه بالنظام والتدريبات".


وأضاف :"نحاول تحسين الطريقة خاصة في مشاكل المساحات بالخط الخلفي، ونعمل بشكل مستمر ونقوم بتحفيظ اللاعبين ونحاول الاحتفاظ بشكل مستمر بالكرة حتى لا نفقدها ولا نتعرض لأي خطورة".


وقال أوسوريو :"احترم فريق سموحة لأنه فريق كبير ونتائجهم جيدة في بطولة الدوري، وشيكابالا لاعب مهم جدا بالفريق لابد أن نحافظ على كل الاوقات التي يلعبها لأن عمره ٣٧ عامن ، وأنا لست بساحر كي أبقي على شيكابالا حتى يسجل هدفاً ولكنه ظهر بشكل رائع لذلك استمر في الملعب".
وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة.

IMG-20231021-WA0397
IMG-20231021-WA0397

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قمة القاهرة للسلام| السيسي ينهي حلم الاحتلال الإسرائيلي في سيناء

لا بيان ختامي لـ قمة القاهرة للسلام.. متحدث الرئاسة يوضح السبب

لأول مرة في الدوري المصري: مدير فني يستقيل بين الشوطين | ماذا حدث ؟

أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

بيراميدز يسعى لخطف اللاعب| الغضب يسيطر على نجم الأهلي ويطلب الرحيل.. ومفاجأة لـ الشناوي

عيار 14 كسر حاجز 1600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

دخول المساعدات إلى غزة.. الرئيس الأمريكي يشكر مصر ويسعى لخروج مواطنيه من القطاع

جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين داخل المدرجات بعد دعم محمد صلاح

ترشيحاتنا

عبر مصر.. الجزائر تنظم جسرا جويا يحمل مساعدات إنسانية عاجلة إلى غزة

فيديو يخطف القلوب | أطفال غزة يدونون أسماءهم على أيديهم ليتعرفوا عليهم بعد استشهادهم .. شاهد

إسرائيل تنفي عدم فحص شاحنات المساعدات إلى غزة

دمرته بالكامل .. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مسجدًا بمخيم جباليا

خبير: الذكاء الاصطناعي يصنع مجازر أكثر مما يحدث في غزة

التحالف الوطني: أدخلنا 21 شاحنة لقطاع غزة ويتبقى 300 عند معبر رفح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد قشور البصل الصحية| لن تتوقعها

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحى

مع عدم الإفراط فيه.. فوائد تناول الترمس لمرضى السكر

ماذا يحدث لجسمك عند وضع القرفة على القهوة؟

فيديو

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

ملياردير شهير يتنبأ بـ حرب عالمية ثالثة تخلق نظامًا جديدًا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

إنذارات بوجود قنابل .. ماذا يجرى في فرنسا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ