واضح للجميع | تصريحات مثيرة من أوسوريو بعد خماسية الزمالك في سموحة

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام سموحة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.



وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :" عندما تكون الكرة معنا نلعب بشكل جيد، ونجحنا في سحب المنافس لعمق الملعب ونجحنا في اللعب على الأطراف".



وتابع قائلا:" محمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا نجحا في السيطرة على الكرة في المباراة، وعندما ندافع يكون لهما دور بخلق زيادة عدية في خط الدفاع، وعندما تكون الكرة معنا نلعب بثلاثة لاعبين في الدفاع وبثنائي في الوسط، وعندما نفقد الكرة يعود لاعب من وسط الملعب إلى الخط الخلفي".



وواصل أوسوريو قائلا :"على المستوى الهجومي قدمنا مباراة كبيرة لأننا نمتلك عناصرمميزة قادرة على خلق الفرص أمام أي فريق، وكل الأهداف التي سجلناها كانت من لعب مفتوح وهجمات منظمة وليست كرات ثابتة، والواضح للجميع أننا نلعب كرة هجومية وقادرون على التسجيل في أي وقت، ومن مكاسب اليوم أننا كنا نتحكم في المباراة وكنا نسحق الفوز".



وأضاف :" الكرة آراء، واليوم الفريق فاز بخمسة أهداف وفي الظروف العادية الفريق يحتاج لهدف أو من أجل الفوز باللقاء ونحن فريق كبير نلعب كرة هجومية ومن الطبيعي أن نستقبل أهداف".



وتابع :" يوسف أوباما لاعب مهم في الفريق ويلعب في أكثر من مركز بالفريق ونحن نجهز لكل مباراة على حدة وفقا للفريق للمنافس وكيف يخوض مواجهاته على أرضه وخارج ملعبه، وبعدها احسم فكرة احتياجي لمهاجم صريح مثل سيف الجزيري أو ناصر منسي أو لاعب أخر يلعب وسط الخطوط مثل أوباما".



وواصل:" يوسف أوباما مثل بيركامب لاعب آرسنال السابق، لأنه قادر على النزول لوسط الملعب وخلق المساحات وصناعة الفرص والجزيري وناصر سيحصلان على فرصة بالتأكيد".



وتابع أوسوريو قائلا :" ابتعاد عمرو السيسي عن القائمة لأسباب داخلية بالفريق وأرحب به في حال التزامه بالنظام والتدريبات".



وأضاف :"نحاول تحسين الطريقة خاصة في مشاكل المساحات بالخط الخلفي، ونعمل بشكل مستمر ونقوم بتحفيظ اللاعبين ونحاول الاحتفاظ بشكل مستمر بالكرة حتى لا نفقدها ولا نتعرض لأي خطورة".



وقال أوسوريو :"احترم فريق سموحة لأنه فريق كبير ونتائجهم جيدة في بطولة الدوري، وشيكابالا لاعب مهم جدا بالفريق لابد أن نحافظ على كل الاوقات التي يلعبها لأن عمره ٣٧ عامن ، وأنا لست بساحر كي أبقي على شيكابالا حتى يسجل هدفاً ولكنه ظهر بشكل رائع لذلك استمر في الملعب".

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة.