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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023| تجنب المخاطرة المالية غير الضرورية

برج السرطان
برج السرطان

يعد برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.


تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

 

توقعات برج السرطان وحظك اليوم الأحد 22 أكتوبر2023

الحظ يرافق تحركاتك ويبعث فيك الأمل من جديد بعد الشك الذي انتابك مؤخرا من إمكانية تحقيق حلمك أو تنفيذ أحد المشاريع العزيزة على قلبك. تستعيد علاقاتك الجيدة مع أصدقائك وخاصة أصدقاء طفولتك.

 

حظك اليوم برج السرطان مهنيا


ابتعد عن الضوضاء الخارجية وعند البدء فى التخطيط وتخلص من أى مؤثرات تؤثر على عملك، وناقش الخطة مع أهل الثقة لكى تحصل على أفضل الخطط التى تجعلك تنجح فى العمل.


برج السرطان اليوم ماليا

الأمور المالية تبدو جيدة هذا اليوم لبرج السرطان ، وتجنب المخاطرة المالية غير الضرورية، كن عمليًا ومعقولًا في الاستثمار أو الإنفاق، وتذكر أن كل قرش له قيمته ، لذا احرص على نفقاتك ، هناك إمكانية لمصدر جديد للدخل ، لذا ابق عينيك مفتوحتين لأي فرص جديدة قد تأتي إليك.

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برج السرطان حظك اليوم عاطفيا

حاول أن تغلق أى مشكلات قديمة بينك وبين شريك حياتك، وحاول أن تبدأ من جديد فى بناء الثقة بينكم، وتجنب العتاب المتكرر، وحاول أن تجعل حياتك العاطفية أكثر استقرارا.


برج السرطان حظك اليوم صحيا

امنح ذاتك القدرة على الاسترخاء لساعات من الراحة خلال يومك، ومارس التمارين الرياضية للتخلص من الطاقات السلبية، وحافظ على أن تتناول الوجبات فى مواعيدها.


برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يحصل على تغيرات فى حياته، وقد تحمل هذه التغيرات انتقالات لحياة جديدة لكن كن حذرا.

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