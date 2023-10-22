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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اختلافات ارتفاع مستويات الكوليسترول بين الرجال والنساء

الرجل والمرأة
الرجل والمرأة

هناك بعض الاختلافات في مستويات الكولسترول بين الرجال والنساء، عمومًا، يكون مستوى الكولسترول الإجمالي للنساء أعلى قليلاً من الرجال في سن البلوغ، ولكن يقلل التباين بينهما مع تقدم العمر.

وفقا لما نشره موقع هيلثي فقد يمكن أن تختلف تركيبة الكولسترول بين الرجال والنساء. فعلى سبيل المثال، يكون مستوى الكولسترول الضار (LDL) أعلى بشكل عام لدى الرجال، في حين يكون مستوى الكولسترول الجيد (HDL) أعلى بشكل عام لدى النساء. مستويات الكولسترول الضار والجيد لها تأثير مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذه الاختلافات هي اتجاهات عامة ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل مطلق لتقييم صحة القلب الفردية. تأثير مستويات الكولسترول على صحة القلب يعتمد على العوامل الأخرى مثل التاريخ العائلي للأمراض القلبية وأمراض أخرى مرتبطة بالقلب، يوصى بإجراء فحص دوري لمستويات الكولسترول والاستشارة مع الطبيب لتقييم مخاطر القلب وتصميم خطة علاجية مناسبة إذا لزم الأمر.

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