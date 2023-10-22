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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب أحداث فلسطين.. إلغاء حفل ماجد المهندس في الكويت

ماجد المهندس
ماجد المهندس

قرر النجم ماجد المهندس إلغاء حفله الغنائى الذى كان من المقرر إحياؤه بدولة الكويت، يوم 27 أكتوبر الجارى، ليتم تحديدها في وقت لاحق، وذلك تضامنًا مع شعب فلسطين بعد تعرضه لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من حانب آخر كانت قد نفدت تذاكر حفل الفنان ماجد المهندس، في أرض دولة الكويت، ضمن سلسلة حفلات موسم الكويت ولكن تم الغائها.


وتنقسم تذاكر حفل ماجد المهندس، في الكويت، إلى الفئات السعرية التالية: (160 دينارا كويتيا، 130 دينارا كويتيا، 110 دنانير كويتية، 90 دينارا كويتيا، 80 دينارا كويتيا، 60 دينارا كويتيا، 50 دينارا كويتيا).

 

ماجد المهندس - جننت قلبي 
أحدث أغاني ماجد المهندس، هي أغنية جننت قلبي، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، يوم 25 أغسطس الماضي.

أغنية جننت قلبي لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس.


من جهة أخرى، تنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنية جديدة لها مع الفنان ماجد المهندس، بعنوان الحب الأبدي، خلال الفترة المقبلة تزامنا مع الموسم الصيفي الجاري.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- بوستر أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، معلنة عن طرحها قريبا، ولم تكشف الموعد المحدد للطرح.

ويُنتظر أن يتم طرح أغنية الحب الأبدي لـ أصالة نصري وماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

ماجد المهندس

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