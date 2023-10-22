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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليس دفاعا عن النفس.. ابنة جوارديولا تتعاطف مع غزة أثناء مباراة مانشستر ستي|صور

قتل الاطفال
قتل الاطفال

 دعمت ماريا جوارديولا قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم، إضافة إلى نشرها صورة ثانية الليلة تندد بقتل الاطفال الأبرياء داخل القطاع.

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ونشرت ابنة المدرب الأشهر في العالم، بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، صورة على موقع انستجرام الليلة تتعاطف فيها مع اطفال غزة ناشرة العلم الفلسطيني مما جذب أنظار مئات الآلاف من المتابعين.

وجاء في لافتة أخرى نشرتها ماريا أثناء مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي برايتون في منافسات الدوري الانجليزي ، مكتوب بها.

“قتل الاطفال ليس دفاعا عن النفس” وتظهر تلك اللافته محمولة من طفلة فلسطينية تنتظر قصف منزلها.

وفي وقت سابق منذ أيام قليلة، أثارت ماريا جوارديولا تعاطف جميع متابعيها على انستجرام بنشر كلمات مؤثرة لدعم فلسطين ورفض قتل الأبرياء من قوات الجيش الإسرائيلي خلال نشر رسالة طويلة، استغربت فيها "الصمت رغم موت أعداد كبيرة من الفلسطينيين".

وجاء في الرسالة التي كتبتها شخصية باسم "إيفا" على إنستغرام، وأعادت نشرها ماريا: "هل هذا حقا ما سنفعله الآن؟ نجلس ونشاهد مجزرة تقع على أجهزة التلفاز؟"
 

 ما العدد الذي يجب أن يصل إليه عدد القتلى في فلسطين كي نرفع أصواتنا؟ 10 آلاف؟ 100 ألف؟ مليون؟"

وأضاف المنشور: "6 آلاف قنبلة أسقطت خلال 6 أيام.. إنها مجزرة على حجم لم أشهد مثله في حياتي".

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