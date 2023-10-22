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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس الزمالك يوجه رسالة لـ هاني العتال ويكشف موقف التجديد لأحمد فتوح

هشام نصر
هشام نصر

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عن أولي خطوات المجلس الجديد بعد الفوز بالانتخابات، مشيرا إلي أن النادي سيعود في أقرب وقت للإنجازات والبطولات.

وأوضح نائب رئيس النادي أنه سيتم العمل على  حل أزمة القيد التي يعاني منها الفريق هلال الفترة الحالية وهي على رأس أولويات المجلس الجديد حتي يتمكن الفريق من إجراء الصفقات خلال الانتقالات المقبلة في يناير

وأضاف: هناك جلسة مع أحمد فتوح لتجديد التعاقد معه والوصول لصيغة لإتمام الاتفاق توقيع العقود خصوصا وأنه مرحب بالتجديد ويريد استكمال مسيرته في النادي ولا نية للرحيل.

وأشار هشام نصر إلي المنافسة الشريفة التي جمعته مع هاني العتال علي منصب نائب رئيس النادي، قائلا: إننا أصدقاء وستستمر الصداقة بيننا وسنعمل معا لنادي الزمالك ليس المرشحين فقط وغنما كل أعضاء الجمعية العمومية.

واختتم هشام نصر الحديث عن مشروع فروع النادي قائلا: سيرون نتائج ملموسة على مستوي الفروع قريبا وانا متواجد مع أعضاء الجمعية العمومية وسنهتم بكل احتياجاتهم.

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