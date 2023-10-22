أهم الأخبار: طلاق فنانة سعودية شهيرة.. أول صورة لـ زينة ونجليها.. كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

إخماد حريق في مبني مهجور بالزمالك



أزمات تواجه مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد.. هاني حتحوت يكشف عنها



الزمالك عن لقاء شيكابالا ومؤمن زكريا: بعض الأشياء لا تتغير أبدا



طلاق فنانة سعودية شهيرة من زوجها المطرب.. تفاصيل



أول صورة لـ زينة ونجليها في أحدث ظهور



كواليس مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو



الأوقاف تعلن تقديم 200 طن سلع و5 آلاف كيلو من اللحوم إلى أهل غزة



وزير الدفاع الأمريكي يصدر أوامر لقوات إضافية بالاستعداد للانتشار

