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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في مبني مهجور بالزمالك

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم جزء من الطابق العاشر في مبني سكني إداري بمنطقة الزمالك.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في الطابق العاشر بمبني سكني إداري بمنطقة الزمالك.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٤ سيارات إطفاء وسلم هيدروليك بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية والقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى باقي المبني .

وتبين من الفحص أن المبنى غير مؤهل بالسكان، ويرجح أن يكون ماس كهربائي بالطابق العاشر وراء نشوب الحريق، تم تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

إخماد حريق اطفاء القاهرة الحماية المدنية القاهرة مبني مهجور منطقة الزمالك

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