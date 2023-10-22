إخماد حريق في مبني مهجور بالزمالك

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم جزء من الطابق العاشر في مبني سكني إداري بمنطقة الزمالك.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في الطابق العاشر بمبني سكني إداري بمنطقة الزمالك.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع ب ٤ سيارات إطفاء وسلم هيدروليك بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية والقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل أن تمتد إلى باقي المبني .

وتبين من الفحص أن المبنى غير مؤهل بالسكان، ويرجح أن يكون ماس كهربائي بالطابق العاشر وراء نشوب الحريق، تم تحرير محضر وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .