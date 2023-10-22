بيراميدز يستهدف ضم صفقة الأهلي المنتظرة.. تفاصيل مثيرة

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن تفاصيل مثيرة لضم صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع نجم إنبي لضمه في يناير المقبل لتدعيم صفوف الفريق.

وشدد المصدر على أن ، ليس لدينا دخل في مفاوضات الأهلي لضم احمد خليل كالوشا مدافع إنبي.

وتابع ، فتحنا باب المفاوضات مع إنبي لضم كالوشا بناءً على توجيهات من البرتغالي جيمي باتشيكو لتدعيم خط الدفاع.

ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر في السابعة من مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فيستون ماييلي - دودو الجباس