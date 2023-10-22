وصفوه بالمسافر عبر الزمن| حكاية مشجع الزمالك المثير للجدل.. ظهر على مدار 25 سنة “وشكله متغيرش”

اللهو الخفي.. المسافر عبر الزمن.. العفريت.. كلمات رددها رواد السوشيال ميديا تعليقًا علي صورة أحد مشجعي نادي الزمالك، والذي بات لغزًا للجماهير ورواد السوشيال ميديا، لظهور نفس الشخص بنفس الشكل دون تغيير في العمر في بطولات القلعة البيضاء على مدار عشرات السنين.

وظهر مشجع نادي الزمالك المعروف، في انتخابات النادي الأخيرة، ليظهر مجددًا دون الاختلاف في شكل وجهة أو دون ظهور عليه تغيير العمر أو الزمن، ليثير مشجع الزمالك الجدل بين رواد السوشيال ميديا.. فمن هو مشجع الزمالك الذي لا يتغير عمره؟

مشجع نادي الزمالك

مشجع الزمالك المسافر عبر الزمن

مشجع الزمالك يدعي عبدالله محمود، وهو شاب ثلاثيني ويعمل كمهندس جودة، ويعشق محمود كيان الزمالك، ويحرص دائمًا علي التواجد في مباريات وبطولات القلعة البيضاء، وحتي انتخابات نادي الزمالك.

ويُعرف عن عبدالله حبه لنادي الزمالك، والذي ورثه عن والده، ويلتقط محمود الصور التذكارية مع لاعبي ومسئولي نادي الزمالك عقب كل مباراة وبطولة، حتي أنه اعتادت عليه الكاميرات الفوتوغرافية، ليظهر دائمًا في صور مع لاعيبة نادي الزمالك ويتم نشرها علي نطاق واسع.

مشجع نادي الزمالك

رواد السوشيال ميديا يتساءلون عن مشجع الزمالك

وعقب الظهور الأخير لعبدالله محمود في انتخابات نادي الزمالك، بدأ رواد السوشيال ميديا ربط الصور الحديثة لعبدالله وظهوره في المباريات والبطولات القديمة لنادي الزمالك.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن هوية مشجع الزمالك الذي يظهر دائمًا دون التغير في ملامح وجهه، وجاءت التعليقات من قبل الرواد، كالاتي: "حكايتك ايه يا عم أنت.. شئ مريب - كائن فضائي ولا مسافر عبر الزمن - انت ساحر ولا جن زملكاوي".

تعليقات رواد السوشيال ميديا

تعليقات رواد السوشيال ميديا

من هو مشجع الزمالك؟

وقال مشجع الزمالك عبدالله محمود في تصريحات له، أنه من منطقة شبرا مصر، وورث حب نادي الزمالك من والده، وهو عاشق ل"تراب الزمالك"، وكشف عن أول مرة يساند فيها نادي الزمالك كانت عام 1997، في مباراة الكأس الأفروآسيوية للأندية، والتي توج بها نادي الزمالك للمرة الثانية.

وكشف عبدالله محمود أنه سبق له الحصول علي قميصين للاعبي نادي الزمالك محمد أبو العلا وحسام عبد المنعم عام 2002، وأنه يوجد بعض المشجعين من نادي الزمالك دائمًا يطلبون التصوير معه.

مشجع نادي الزمالك

مشجع الزمالك حزين بسبب التعليق

وعبر عبدالله محمود عن حزنه من بعض تعليقات رواد السوشيال ميديا عنه، والتي تصفه بكلمات مختلفة وساخرة أو التنمر عليه، والذين وصفوه من قبل بملامح "بيبي فيس" والتي لا تتغير عبر الزمن.

ورد محمود عبدالله علي هذه التعليقات، قائلًا: "أنا إنسان طبيعي، ولا أعاني من أي مشكلة جسدية تتحكم في تغيير شكلي، وشكل جسدي طبيعي جدًا".

مشجع نادي الزمالك

رئيس الزمالك الجديد

علي جانب أخر، تمكن حسين لبيب من الفوز بمقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة 4 سنوات بعد التفوق على كلًا من فاروق جعفر وعمر هريدي وميرفت السيد أحمد وماجد فاروق الحنبلي.

وتمكنت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب من تحقيق الفوز في انتخابات مجلس إدارة الزمالك، حيث حقق هشام نصر الفوز بمنصب نائب الرئيس متفوقًا على هاني العتال.

الزمالك أولا



وكان قد علق حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك الجديد، علي فوزه بانتخابات الزمالك، وكتب لبيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "السادة الأفاضل جماهير وأعضاء نادي الزمالك أتشرف وزملائي أعضاء مجلس إدارة بتقديم التهنئة لحضراتكم علي الحفل الانتخابي الذي شهد اختيار من يمثلكم".

وتابع: "كما يطيب لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إتمام ونجاح هذا اليوم العظيم من أعضاء الجمعية العمومية بكل توجهاتهم والشكر موصول الي السادة أعضاء الهيئة القضائية ومسئولي الجهة الإدارية وكافة الجهات المعنية على جهدهم الكريم".

وأضاف: "ولا يفوتنا شكر جميع المرشحين علي مشاركتهم الإيجابية ونثمن بكل التقدير مبادرات التهنئة الكريمة من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق وفي مقدمتهم المحاسب هاني العتال والتي تؤكد الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف و تدعم الشعور بالأمل في مستقبل أفضل".

وعقب: "في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ نادينا لا أجد من الكلمات ما يعبر عما يجول في خاطري من أفكار ومشاعر انه الأمل والفرحة والشعور بالمسؤولية نؤكد مجددا اننا ندرك ونشارك حضراتكم آمالكم وطموحاتكم وسوف نسعي معكم إلى تحقيقها والانتقال بنادينا إلى المكانة التي تليق به".

لا مجال للتجاوزات





وأشار رئيس نادي الزمالك الجديد: "سوف نلتزم بالقيم والمبادئ التي توافقنا عليها وصولا إلى آمال تاقت إليها نفوسنا حيث اعلاء المصلحة العامة.. لا مجال للتجاوزات ولا إقصاء لأحد قلوبنا و عقولنا مفتوحه وايدينا مبسوطة للجميع نحترم كل الأطراف وندعوهم للمشاركة في تحمل المسئولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة".

واختتم حسين لبيب: "نؤكد معا أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".