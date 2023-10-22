صيدلة حلوان تنظم يوما لاستقبال الطلاب الوافدين الجدد

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على سعى الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة لجميع الطلاب، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للطلاب الوافدين، مثل توفير سكن مناسب ومرافق رياضية وثقافية وترفيهية، وتوفير بيئة محفزة للتعلم وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الطلاب الوافدين، وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم.

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذى يفيد أن مكتب الوافدين بكلية الصيدلة نظم يوما لاستقبال الطلاب الجدد من الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور سامح سرور عميد الكلية، الدكتور محمد عمارة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وخلال الاحتفال قام مكتب الوافدين بالكلية بتقديم عرض عن برامج الكلية والخدمات التي توفرها الكلية للطلاب الوافدين والمساعدات الممكنة في الإجراءات الإدارية لضمان انتظامهم في الدراسة.

حيث أشار الدكتور سامح سرور عميد الكلية إلي حرص الكلية وتماشيا مع استراتيجية الجامعة في الاهتمام بالطلاب الوافدين وتسهيل إقامتهم في مصر وحرص إدارة الكلية على التواصل الدائم مع الطلاب الوافدين وتذليل أى عقبات تواجههم أثناء الدراسة بالكلية.

هذا وقد اشرف على تنظيم حفل الاستقبال الدكتورة شاهندة محجوب معاون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رانيا صفاء معاون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسقي الوافدين بالكلية وحضر الاستقبال أعضاء مكتب الوافدين من كل الأقسام العلمية بالكلية.