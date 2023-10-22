4 طرق سهلة لـ تنزيل فيديوهات فيسبوك على موبايلك.. جربها

يعد موقع فيسبوك Facebook، أحد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تزال محبوبة لدى الملايين من الأشخاص حول العالم، يسمح فيسبوك لمستخدميه بمشاركة الصور والاقتباسات والمعلومات والرسائل وإجراء عمليات البث المباشر، بما في ذلك مقاطع الفيديو.

ويواجه مستخدمو فيسبوك صعوبات عندما يريدون حفظ مقاطع فيديو مثيرة للاهتمام على هواتفهم المحمولة، نظرا لأن بعض مستخدمي فيسبوك لا يعرفون كيفية تنزيل مقاطع الفيديو على هواتفهم المحمولة، سنوضح لك فيما يلي 4 طرق سهلة للقيام بذلك.

كيفية تنزيل فيديوهات فيسبوك على الهاتف؟

هناك عدة طرق لتحميل فيديوهات فيسبوك على هاتفك المحمول، سواء من خلال المواقع أو التطبيقات، وهي كما يلي:

1. باستخدام تطبيق Friendly Social Browser:

يمكن للمستخدمين تنزيل مقاطع فيديو فيسبوك باستخدام تطبيق Friendly Social Browser، بإمكانك تنزيل هذا التطبيق عبر App Store أو Play Store، يمكن الاطلاع على كيفية تنزيل مقاطع فيديو فيسبوك عبر متصفح Social Social Browser، كل ما عليك فعله هو:

- قم بتنزيل تطبيق Friendly Social Browser على هاتفك الذكي> ثم افتحه وقم بتسجيل الدخول إلى حساب فيسبوك الخاص بك> حدد الفيديو الذي تريد تنزيله في الزاوية اليمنى السفلية> انقر على رمز السحابة أو سهم لأسفل> ثم انقر فوق حدد موقع تخزين لتنزيل الفيديو.

2. باستخدام موقع Fbdown:

يمكن للمستخدمين تنزيل مقاطع فيديو فيسبوك عبر موقع Fbdown الذي يمكن زيارته عبر الهاتف المحمول، مع هذا الموقع، يمكن للمستخدمين تنزيل جميع مقاطع فيديو ايسبوك بسهولة، إليك كيفية تنزيل مقاطع فيديو فيسبوك عبر Fbdown:

- أولا، حدد الفيديو الذي تريد تنزيله من فيسبوك> انسخ الرابط ثم قم بزيارة fbdown> قم بلصق الرابط الذي تم نسخه في عمود النموذج>ثم انقر فوق زر التنزيل> حدد جودة الفيديو>ثم انتظر قليلا حتى انتهاء تنزيل الفيديو.

3. باستخدام موقع سناب سايف SnapSave:

يمكن أيضا تنزيل مقاطع فيديو فيسبوك على الهاتف المحمول عبر موقع SnapSave، فقط اتبع الخطوات التالية:

- قم أولا بتحديد الفيديو على فيسبوك الذي تريد تنزيله> انسخ الرابط ثم قم بزيارة snapSave> ألصق الرابط في عمود النموذج >ثم انقر فوق “تنزيل”> حدد جودة الفيديو الذي تريد تنزيله انتظر بضع دقائق حتى ينتهي تنزيل فيديو الفيسبوك الخاص بك.

4. باسخدام موقع Savefrom:

يمكنك استخدام موقع Savefrom لتنزيل مقاطع فيديو فيسبوك على هاتفك، يمكن زيارة هذا الموقع عبر متصفح الهاتف المحمول حتى يمكنك الحصول على الفيديو الذي تريد تنزيله، فقط اتبع مايلي:

- قم أولا بتحديد الفيديو على فيسبوك الذي تريد تنزيله> انسخ الرابط ثم قم بزيارة Savefrom> أدخل الرابط الذي تم نسخه في عمود النموذج > حدد جودة الفيديو انقر فوق “تنزيل”> انتظر بضع دقائق حتى ينتهي تنزيل فيديو الفيسبوك.