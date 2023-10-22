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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر مصر.. الكويت تعلن تسيير جسر جوي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

الكويت
الكويت

أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الأحد، انطلاق عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يدءا من الغد.

ووفقا لصحيفة "الراي" الكويتية، قال الشيخ سالم الصباح إن "هذه المبادرة تأتي نصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة واستجابة لنداءاتهم وبأوامر سامية من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وبتوجيهات مباشرة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح".

وأضاف أن "هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيفا لما يتعرض له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".

وأوضح أن "الجسر الجوي الكويتي سينطلق غدا الإثنين عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة،وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري".

وأشار إلى أن الجسر الجوي سيتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

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