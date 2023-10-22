عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط 3 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي

تموين البحيرة
تموين البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

txt

البحيرة .. تحرير 8 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي

txt

أهمية تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين.. ندوة بالبحيرة

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز شبراخيت ضبط 3 طن مخلل غير صالح للإستهلاك الآدمي داخل مصنع بدون ترخيص و72 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و 40 شيكارة أسمدة زراعية مجهولة المصدر و 18عبوة بويات مجهولة المصدر ،كما تم تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركز إيتاي البارود ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص بمقدار 23 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة شهر، و مخبز تصرف فى7شكائر دقيق بلدى مدعم و35 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و8 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 14محضر لعدم نظافة أدوات العجين و 14 محضر لعدم وجود سجل زيارات.

وبمركزى رشيد وحوش عيسى، ضبط 125عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية و  3محلات لعدم الإعلان عن الأسعار و 5مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفى مركزى إدكو وكفر الدوار ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين و12محضر لمحلات سوبر ماركت لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة تموين البحيرة الرقابة التموينية التموين والتجارة الداخلية الإعلان عن الأسعار أسمدة زراعية المصانع الغير مرخصة خبز غير مطابق للمواصفات سلع غذائية منتهية الصلاحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش

محدش يقدر يتكلم معاه.. أحمد شوبير: نجم الأهلي طلب الرحيل لهذا النادي

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة وسعر عيار 21 الأن مفاجأة

2,754 جنيها للجرام.. زلزال عنيف يضرب أسعار الذهب

أول تعليق من إسرائيل على قمة القاهرة للسلام

فرج عامر يعلن قرارا ناريا بعد خسارة سموحة أمام الزمالك

حقيقة مغادرة أمير قطر قمة القاهرة للسلام.. أحمد موسى يحذر من هذا الأمر|فيديو

قرار عاجل في قضية إنهاء حياة صيدلي حلوان

ترشيحاتنا

هشام آمنة: استثمارات الدولة بالسويس بلغت 39 مليار جنيه في عهد الرئيس السيسي

جريمة طريق الواحات.. العثور على 3 جثامين داخل سيارة | تفاصيل

للمزكي أجران.. الأزهر للفتوى: يجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين الأبي

مع اقتراب موسم نزلات البرد.. 3 مكونات طبيعية تقلل من إصابتك

لعشاق الأمريكي .. 70% خصم على أسعار شيفروليه كابتيفا

صحف السعودية: ولي العهد يستقبل رئيس وزراء ماليزيا ويجتمع بالسيناتور جراهام.. وجيش الإحتلال يعلن مقتل قائد القوات الصاروخية لـحماس.. أمريكا ترسل أنظمة دفاع جوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدوا لتغيير الساعة.. كل ما تريد معرفته عن العودة من جديد للتوقيت الشتوي

بالعباءة السوداء.. شاهد إطلالة أصالة في حفلها الأخير تشعل السوشيال ميديا

الكاتبة الفرنسية إيف كورى.. عائلتها صاحبة 5 جوائز نوبل.. اكتشف الحكاية

طعمه تحفة.. طريقة عمل الموغات بأسرار أهل الصعيد

فيديو

400 جنيه| الذهب يتراجع بعد القفزة الأخيرة.. وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

مو صلاح «إفيكت».. ماذا فعلت جماهير ليفربول في مدرجات الأنفيلد؟ «فيديوجراف»

رفضوا تهجير الفـ.لسطـ.ينيين| زعماء العالم يدينون أحداث غزة.. ماذا حدث في قمة السلام؟

اللعنة حضرت.. حرق ديوان نتنياهو وهجمات إلكترونية على مستشفيات إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. يوسف العميري

د. يوسف العميري يكتب : لماذا عبدالفتاح السيسي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: السلام والأمن والكرامة على أرض مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وخطَّة جيورا إيلاند

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بقي الزعتر والزيتون نحن باقون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الأسئلة الصعبة في حرب غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر سيناء قبل التاريخ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لأجلك يا مدينة الصلاة.. أصلي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ