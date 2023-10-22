تموين البحيرة: ضبط 3 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت بمركز شبراخيت ضبط 3 طن مخلل غير صالح للإستهلاك الآدمي داخل مصنع بدون ترخيص و72 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و 40 شيكارة أسمدة زراعية مجهولة المصدر و 18عبوة بويات مجهولة المصدر ،كما تم تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركز إيتاي البارود ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص بمقدار 23 جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقة لمدة شهر، و مخبز تصرف فى7شكائر دقيق بلدى مدعم و35 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و8 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 14محضر لعدم نظافة أدوات العجين و 14 محضر لعدم وجود سجل زيارات.

وبمركزى رشيد وحوش عيسى، ضبط 125عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية و 3محلات لعدم الإعلان عن الأسعار و 5مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفى مركزى إدكو وكفر الدوار ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين و12محضر لمحلات سوبر ماركت لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.