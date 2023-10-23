ببطارية 6000 مللي أمبير وشحن 200 وات..هواتف رائدة من Vivo تسحق سامسونج

كان هاتف فيفو iQOO 10 Pro ، الذي تم تقديمه في عام 2022 في الصين ، أول هاتف ذكي في العالم يتميز بشحن سريع بقوة 200 واط، كما يدعم هاتف iQOO 11 Pro الشحن السريع بقوة 200 واط. و هناك مؤشرات من التقارير حول iQOO 12 Pro القادم أنه سيكون له قدرات شحن سريعة مخفضة ، مع سرعة شحن تبلغ 120 واط - لا تزال سريعة ولكن ليس بقدر 200 واط.

ويشير تسريب حديث إلى أن فيفو Vivo وعلامتها التجارية الفرعية iQOO قد لا تقدمان شحنًا سريعًا بقوة 200 واط في هواتفهما الذكية القادمة بدلاً من ذلك ، يبدو أنهما يركزان على زيادة سعة البطارية.

Vivo توقف مؤقتًا تقنية الشحن السريع بقوة 200 واط

وفقًا للمعلومات من المُسرب Digital Chat Station ، قررت Vivo التخلي عن مشروع شحنها السريع بقوة 200 واط بدلاً من ذلك ، تستعد الشركة الآن لتقديم نظام شحن سريع بقوة 120 واط / 100 واط إلى جانب بطارية كبيرة تبلغ حوالي 6000 مللي أمبير في الساعة، كما ذكر أنهم سيقومون بدمج بطاريات متخصصة عالية الكثافة.

وكشفت التقارير الحديثة بالفعل عن تفاصيل حول حجم البطارية وقدرات الشحن لهواتف iQOO 12 و 12 Pro.

من المعلومات المتاحة ، يبدو أن التسريب أعلاه لا يتعلق بسلسلة iQOO 12 بل بالأحرى بعض الهواتف الذكية القادمة من Vivo أو iQOO.

من المتوقع أن يحتوي iQOO 12 على بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ، بينما سيكون 12 Pro مدعومًا ببطارية 5100 مللي أمبير في الساعة و من المتوقع أن يدعم كلا الجهازين الشحن السريع بقوة 120 واط ، لكن الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط سيكون متاحًا فقط على 12 Pro.

من المرجح أيضا أن يتميز كلا الطرازين بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز و Snapdragon 8 Gen 3 وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل.

ومن المرجح أن يتم إطلاق سلسلة iQOO 12 في 7 نوفمبر في الصين.