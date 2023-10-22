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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

خلال لقائه "التنسيقية"..

السفير الفلسطيني: قمة القاهرة للسلام تؤكد قوة تأثير مصر إقليميا ودوليا

صدى البلد

قال السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين في القاهرة، إن قمة القاهرة للسلام تؤكد أن مصر ليست الشقيقة الكبرى فقط ولكنها مؤثرة إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الفلسطينى بالقاهرة.

وأكد “اللوح”، أن الشعب الفلسطيني والقيادة السياسية الفلسطينية تقدر الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي فى دعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الغاشم، والعمل على إنهاء الحصار ووضع خطة تحرك من قبل القمة لفتح أفق سياسي لحل الدولتين، مضيفًا أن القمة عملت على إجهاض رفض أمريكا لوقف العدوان وقيامها بدعم إسرائيل بالسلاح والبوارج الحربية وبكل أشكال المساندة والدعم.

وناقش اللقاء، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والدور المصري في وقف التصعيد، ومخرجات قمة القاهرة للسلام، والإجراءات التي ستتخذها السلطة الفلسطينية لتوثيق الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني في ظل القانون الدولي، باعتبارها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ومدى التعويل على الأمم المتحدة وأجهزتها لحلحلة الموقف ووقف العدوان، كذلك خطط السلطة الفلسطينية للتصدي لروايات الصهاينة المزيفة التي يقومون بتسويقها في الإعلام الغربي.
كما تتطرقت المناقشات خلال اللقاء إلى مدى إمكانية تطبيق بنود مبادرة السلام العربية، وهل كتبت ممارسات الاحتلال على مدار العقود السابقة نهاية اتفاق أوسلو، وهل انتهى دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط سلام بين العرب وإسرائيل بعد انحيازها الكامل للعدوان، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر صمود الشعب الفلسطيني البطل في قطاع غزة والأراضي المحتلة في ظل الحصار.
أدار الحوار خلال اللقاء مع السفير الفلسطيني، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

السفير الفلسطيني السفير دياب اللوح السفير الفلسطينى بالقاهرة الولايات المتحدة تنسيقية شباب الاحزاب

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