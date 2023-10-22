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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: رد الرئيس السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين كان حاسما

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن حركة حماس نفذت خطتها لاقتحام المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي باستخدام الطيران الشراعي، مؤكدا أن حماس نجحت في السيطرة على 4 مستوطنات من أصل 7 إسرائيلية.

وأضاف فرج، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن جميع شركات الطيران العالمية أوقفت الرحلات إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، بعد الهجمات التي شنتها حماس عليه، وهذا أثر سلبًا على إسرائيل.

وأشار إلى أن هدف إسرائيل هو تهجير الفلسطينيين إلى مصر، وذلك بمحاولة تفريغ قضية فلسطين، وهذا الهدف تمت محاولة تنفيذه منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك؛ بعد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو منه، التفاوض؛ لمنح جزء من سيناء للفلسطينيين، وكان رد الرئيس مبارك “انسى هذا الموضوع”.

وأوضح أن نتنياهو قد عاد وقدّم نفس الطلب مرة أخرى للرئيس السيسي، لكن رد الرئيس كان حاسمًا، حيث أكد أن مصر لن تسمح بهذا الأمر، وستحترم اتفاقيتها في السلام.

 

الرئيس السيسي المستوطنات الاسرائيلية المفكر الاستراتيجي برنامج صالة التحرير بنيامين نتنياهو

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