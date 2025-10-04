قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
رضا الباهي بندوة تكريمه بالإسكندرية : نعاني في صناعة السينما بتونس

أحمد إبراهيم

أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ندوة تكريم المخرج التونسي رضا الباهي، أدارها الناقد وليد سيف، وشهدت حضورًا لافتًا من النقاد وصُنّاع السينما منهم الفنان عبد العزيز مخيون.

وقدمه الناقد وليد سيف وقال:" يعد رضا الباهي أحد أبرز المخرجين العرب، ولد في مدينة القيروان عام 1947، وحصل على درجة الماجستير من فرنسا، وتميّز بقدرته على تقديم أسلوب سينمائي مختلف يتجاوز الحدث إلى الفكرة والبعد الإنساني. بدأ مسيرته الفنية في التلفزيون كمخرج، وقدم أول أفلامه القصيرة بعنوان «تمثال امرأة»، الذي أُنتج بدعم من الاتحاد التونسي، مؤكداً أن تونس كانت من الدول العربية الرائدة في مجال أفلام الهواة.

وتحدث الباهي خلال الندوة عن عمق علاقته بالسينما المصرية قائلاً: «علاقتي بالسينما المصرية قوية جدًا، وعندما جئت إلى مصر استقبلني كبار النقاد، ومن هنا انطلق مشواري الفني، فالجمهور التونسي مرتبط وجدانيًا بالمصري، ونحن قريبون من السينما المصرية للغاية». كما استعاد ذكرياته مع الفنان كمال الشناوي قائلاً: «السينما المصرية مهمة جدًا في حياتي، كنت أتابع أفلام كمال الشناوي وأنا طفل، وبعد سنوات جمعتني به تجربة فيلم الملائكة، وكانت تجربة رائعة رغم صعوبتها».

واستعرض الباهي تجربته في مهرجان كان السينمائي، معتبرًا إياها محطة مفصلية في مسيرته، حيث قال: «من المهرجانات المهمة التي تضم نجومًا كبارًا، وقد عرضت فيلمي هناك واستمر عرضه بعد المهرجان لمدة 22 أسبوعًا، وكانت تلك بداية انطلاقتي العالمية، وحصدت بعدها العديد من الجوائز في مهرجانات مختلفة».

كما تحدّث عن واقع السينما التونسية حاليًا، موضحًا: «نعيش ظروفًا صعبة، فلدينا اليوم 12 قاعة عرض فقط بعدما كانت 150 قاعة، والتلفزيون التونسي يشتري الفيلم بأربعة آلاف دولار، والوزارة تحاول دعم الإنتاج، لكن من بين مئة فيلم في السنة لا يحصل على الدعم سوى عشرة، ولهذا أصبح الإنتاج المشترك أمرًا ضروريًا».

وأضاف أنه قدّم فيلماً باللهجة المصرية، موضحًا: «عندما عرضته على بعض المنتجين رفضوه لأنه كان باللهجة التونسية، وعندما عدّلته إلى المصرية تنصل منه بعض التوانسة». وأكد في ختام حديثه تمسكه باستقلاليته الإبداعية قائلاً: «أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في أفلامي، ولم يفرض عليّ أي منتج أفكاره، ولدي ثلاثة أفلام جديدة، لكن هناك دائمًا تخوف من الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط».

رضا الباهي وليد سيف عبد العزيز مخيون

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

غلق قناة ناصر تي في

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

وفاة الشيخ خلف

زار منازل الأحباب.. كرامات الشيخ خلف خلال جنازته في أسيوط

بالصور

ما أسباب رائحة الجسم الكريهة؟ وكيف يمكن علاج هذه المشكلة؟

في عيد ميلادها الـ 58.. 10 صور تكشف عن جمال صابرين| شاهد

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

