الخسائر مهولة .. خبير يتوقع ضربة موجعة لإسرائيل في هذه الحالة

قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل تريد الغزو الشامل واجتياح غزة، مشيرا إلى أن تل أبيب حال إقدامها على ذلك فسيكون هناك رد فعل قوي من حركة حماس، وستكون هناك خسائر مهولة للكيان الصهيوني.

أوضح فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر قناة صدى البلد:" اسرائيل تنوي الدخول بريا لغزة ويتخوفون من رد حماس وبالامس تجاوزت دبابة الحدود ودخلت غزة وعلي الفور تم ضربها من قبل حماس.

أكد اللواء سمير فرج، أنه يتوقع حدوث الاجتياح البري لغزة خلال يوم أو يومين، لافتا إلى أن العائق الوحيد أمام إسرائيل هي الأنفاق التي تنفذها حركة حماس كذلك التصريحات التي تخرج من طهران، لافتا إلى أن الخسائر البشرية ستكون كبيرة لإسرائيل من قبل حماس، مشددا على أن حرب المدن أصعب الحروب.