ضغوط على إسرائيل للتفاوض على إطلاق سراح الأسري في غزة

تتزايد الضغوط على إسرائيل للتفاوض على إطلاق سراح أكثر من 200 شخص يحتجزهم نشطاء فلسطينيون في غزة، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، حيث تتوسل الأسر اليائسة للمسؤولين للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن قبل الغزو البري المتوقع.

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن أكثر من 212 شخصًا محتجزون في غزة، في الوقت الذي يعمل فيه المسؤولون على تحديد هوية المفقودين وتحديد أماكنهم بعد التوغل الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر.

وبحسب الجارديان، تأتي الضغوط من داخل إسرائيل وخارجها. وكان العديد من الرهائن مواطنين أو مزدوجي الجنسية من دول حول العالم، بما في ذلك أقرب حلفاء إسرائيل. ويُعتقد أن بعض المواطنين الأمريكيين العشرة على الأقل الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد هجوم 7 أكتوبر، محتجزون في غزة. يوجد أيضًا 17 تايلانديًا بين الرهائن، وثمانية ألمان. ولا يزال سبعة مواطنين بريطانيين وسبعة فرنسيين مصنفين في عداد المفقودين، ويعتقد أن بعضهم رهائن أيضًا.

حتى الآن، تم إطلاق سراح مواطنتين أمريكيتين، هما جوديث رعنان وابنتها ناتالي، بعد وساطة مسؤولين قطريين. ورافق أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرجلين إلى خارج غزة في وقت متأخر من ليلة الجمعة، قبل أن يتعاونا مع جال هيرش، المنسق الذي عينته إسرائيل مؤخرا لشؤون الرهائن والمفقودين. ثم تم اصطحابهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية حيث تم لم شملهما مع عائلاتهما.

لكنه قال لشبكة إن بي سي نيوز: "لا يزال هناك العديد من الآخرين، ونأمل أن يتم إطلاق سراح المزيد، ولكن خلاصة القول هي: يجب إطلاق سراحهم، كل واحد منهم، الآن، دون قيد أو شرط".

ذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الأحد أن إدارة بايدن ضغطت على إسرائيل لتأجيل الهجوم البري على غزة لإتاحة الوقت للإفراج عن المزيد من الرهائن وتوصيل المزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وبدا أن جو بايدن قال للصحفيين يوم الجمعة إنه يجب تأجيل الغزو من أجل تحرير الرهائن، لكن البيت الأبيض قال في وقت لاحق إن الرئيس الأمريكي لم يفهم السؤال الذي طُرح عليه وكان ببساطة يقول إنه يريد رؤية إطلاق سراح المزيد من الأشخاص المحتجزين داخل غزة.

تزايدت الضغوط على المسؤولين الإسرائيليين بعد إعلان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، الذي قال في اليوم التالي إن الحركة عرضت أيضًا إطلاق سراح مواطنين إسرائيليين لأسباب إنسانية ودون توقع أي شيء في المقابل. إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفضت استقبالهم.

تخشى عائلات المحتجزين في غزة من أن الوقت ينفد لتحرير أحبائهم قبل الغزو البري المتوقع للقطاع، وسط مخاوف من أنه بمجرد بدء العملية، سيكون تحرير المزيد من الرهائن مستحيلاً. ولا يزال العديد من أقارب المعتقلين في غزة يعتصمون خارج المقر العسكري الإسرائيلي في تل أبيب، ويحملون لافتات تتوسل للمسؤولين للتفاوض.

وطالب مسؤولون، من بينهم نتنياهو، بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة بينما تواصل إسرائيل قصفها. وقالت حماس إنها احتجزت الأسرى من أجل تفعيل عملية تبادل لبعض آلاف الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل.

وقال دانييل ليفي، مفاوض السلام الإسرائيلي السابق، إن إطلاق سراح الأخوين رعنان أتاح بصيص أمل لعائلات الرهائن الآخرين في أن قضاياهم قد تكون ممكنة، مما زاد الضغوط على المسؤولين الإسرائيليين للتحرك.