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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أشهرها بقع بيضاء على اللسان.. أعراض نقص الحديدعند الحامل

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. بعض أعراض نقص الحديد للحامل.

 

-الهزال والتعب 

ربما لا تظهر أعراض نقص الحديد، ولكن نقص الحديد يتسبب في شحوب الوجه وبهتان لونه وكذلك الشفاه والأظافر، فنجد البشرة تبدو صفراء شاحبة ونجد الجلد يتغير لونه ويصاب بالالتهاب والاحمرار


 

-اللسان أيضًا يصاب بالتقرحات والالتهابات الحادة، ونجد الأظافر تصاب بالتلف وتتكسر بسهولة كما يظهر عليها أحيانًا بقع أو علامات بيضاء


 

-الشعور بالضعف العام والهزال والتعب والوهن الشديد بالإضافة إلى شعور الحامل بأنها لا تقدر على الحركة نهائيًا


 

-لا تستطيع القيام بالمهام الحياتية الخاصة بها كممارسة أنشطتها المعتادة، كما تشعر بأن طاقتها في أقل مستوياتها، وأنها قد أصبحت خاملة وكسولة ومرهقة


 

-سوء الحالة المزاجية والصداع

شعور الحامل بالدوخة والدوار الشديد إلى جانب نقصان وزنها بشكلٍ ملحوظ، مع ضيق التنفس ، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي


 

-تعاني من حساسية الصدر والتي قد تصل إلى الإصابة بمشاكل في القلب، كما تعاني من اضطراب معدل نبضات القلب وأحيانًا تسارعها


 

-تقلب وسوء الحالة المزاجية مع شعور بالقلق والتوتر والاكتئاب الحاد؛ مما يجعلها تشعر برغبة عارمة ومستمرة في البكاء حتى دون سبب


 

إلى جانب اضطرابات النوم والإصابة بالأرق، وبالتالي قلة عدد ساعات النوم كما تعاني الحامل من شعور مزمن بالصداع وآلام أسفل الرأس


 

اعراض نقص الحديد اضطرابات النوم الاكتئاب الحاد الحالة المزاجية

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