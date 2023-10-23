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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هل ما يحدث في غزة تمهيد للاجتياح البري؟.. العميد محمود محيي الدين يرد

قطاع غزة
قطاع غزة

رد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، على سؤال بشان نية الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية احتياج بري في قطاع غزة. 

 

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وقال العميد محمود محيي الدين، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للدخول البري أو الدخول الجزئي بريا في منطقة شمال وادي غزة. 


وأضاف العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الجانب الإسرائيلي تعود بأن المقاومة الفلسطينية لديها قدرات عالية في منطقة الشمال، واستطاعوا بناء ما يسمى بـ«مترو غزة» أو المدينة العسكرية أسفل غزة.


وتابع العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المقاومة عملت كمين لجيش الاحتلال، وإسرائيل كثفت ضرباتها على قطاع غزة.


 

غزة الاحتلال الإسرائيل الإعلامية لميس الحديدي الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقاومة الفلسطينية محمود محيي الدين

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