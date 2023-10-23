هل ما يحدث في غزة تمهيد للاجتياح البري؟.. العميد محمود محيي الدين يرد

رد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، على سؤال بشان نية الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية احتياج بري في قطاع غزة.



وقال العميد محمود محيي الدين، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للدخول البري أو الدخول الجزئي بريا في منطقة شمال وادي غزة.



وأضاف العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الجانب الإسرائيلي تعود بأن المقاومة الفلسطينية لديها قدرات عالية في منطقة الشمال، واستطاعوا بناء ما يسمى بـ«مترو غزة» أو المدينة العسكرية أسفل غزة.



وتابع العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن المقاومة عملت كمين لجيش الاحتلال، وإسرائيل كثفت ضرباتها على قطاع غزة.



