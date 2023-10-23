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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معرضين دائمين لبيع السلع بأسعار مخفضة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  معرضين دائمين  بنطاق حي شرق بشارع الجيش أمام مبني الحي ، وبنطاق حي غرب المنصوره بشارع عبدالسلام عارف لتوفير وبيع جميع انواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية 
جاء ذلك بحضور  السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، محمد امين رئيس حي غرب المنصورة ، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره.
وصرح " المحافظ " بأنه سيتم افتتاح عدد 19 معرض بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليصبح إجمالي عدد المعارض 21 معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 25 % و 30% لبعض السلع والمنتجات .
وأوضح " مختار " أن إجمالي عدد المنافذ والشوادر علي مستوي المحافظة بلغت 854 منفذاً تقدم كافة أنواع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مثل ( منتجات اللحوم ومشتقاتها والدواجن والأسماك وكافة السلع الأساسية) .
وأشار " المحافظ " الي أن جميع المولات والمحلات التجارية بنطاق المحافظة تقوم ببيع السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة من 15 الي 25% وفي بعض السلع تصل إلي 30 % تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار.
وأشار الي أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة علي مدار ال 6 أشهر المقبلة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 الي 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان -  الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ) .
وأكد " المحافظ " علي أن الهدف من المبادرة وفتح المعارض الدائمة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار .
ووجه " مختار " لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات .
 

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