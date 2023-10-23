نتنياهو يتعرض لمأساة داخلية والبنية الداخلية تفككت.. أسامة شعت يكشف المستور عن جيش الأحتلال

قال أسامة شعت، دكتور وأستاذ علوم سياسية، إن إنعقاد قمة القاهرة للسلام تتلخص في ثلاثة نقاط لصالح قطاع غزة تحدث فيهم الرئيس "عبد الفتاح السيسي" وهم "قال الرئيس بشكل واضح أهم خطوة نعملها فتح ممرات مستدامة إنسانية تشمل الأغذية والأدوية، ثانياً العمل بشكل حسيس ومتوازن مع الممرات بوقف أطلاق النار، ثالثاً الذهاب إلي تسوية سياسية ومفاوضات شاملة لأنهاء الصراع وفقاً لحال الدولتين".

وأضاف «أسامة شعت» عبر برنامج “أخر النهار” على قناة "النهار” مع الإعلامي تامر أمين: "إسرائيل عندها عقدة كبيرة جداً ونتنياهو يتعرض لمأساة داخلية وعندهم أزمة سياسية ومجتمعية والبنية الداخلية تفككت".

وتابع : "المشكلة الأكبر أن هناك 10 ألاف جندي وضابط إسرائيلي رفضوا الخدمة قبل الحرب وطلبوا عدم قبول الأستدعاء والأجهزة الامنية والموساد طلبوا من نتنياهو التراجع عن هذا القرار".

لا يوجد أي إنارة في غزة



وأشار أستاذ العلوم السياسية، أنه لدى غزة شبكة كهرباء عبارة عن أربعة خطوط، الخط الأول من مصر والتاني والثالث من الأحتلال الإسرائيلي والخط الرابع هو محطة الكهرباء، وهذه المحطة ضربت والخطين أغلقوا والخط المصري ضرب أيضاً وبالتالي لا يوجد أي إنارة في غزة.

وأشار أسامة شعت، إلى أن بعض المنازل نجحت من سنوات بإدخال ألواح الطاقة الشمسية من الصين عشان لو حصل ضرب من جيش الأحتلال متتأثرش الكهرباء في غزة.