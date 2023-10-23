فرج عامر يطلق حملة تبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

أعلن محمد فرج عامر، بالتعاون مع لجنة السلامة والامن بالتعاون مع بنك الدم، عن حملة موسعة للتبرع بالدم فى نادي سموحة؛ لدعم الأشقاء الفلسطينيين ضحايا أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وكتب رئيس نادي سموحة عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: "حملة تبرع بالدم بنادي سموحة تقوم بها لجنة السلامة والامن مع بنك الدم يوم الجمعه القادم لصالح اشقائنا في فلسطين"

يذكر ان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقف انتصارًا كبيرًا على نظيره سموحة بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.