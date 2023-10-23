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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هدم 4 منازل.. ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على رفح لـ 29 شخصا

رفح
رفح

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الأثنين، بارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على 4 منازل  في رفح جنوبي قطاع غزة إلى 29 شخصا.

 

وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى الكويت غرب مدينة رفح الفلسطينية.

 

ووفقا للمصادر الصحفية، فإن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا لعائلة برهوم بمحيط المستشفى الكويتي غرب رفح، مما أدي إلى وقوع شهداء وجرحي.
 

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن عدد الشهداء في رفح جنوبي قطاع غزة ارتفع إلى 28 إثر قصف طائرات الاحتلال لـ 4 منازل.

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