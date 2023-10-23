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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكتب الحكومي بـ غزة: فتح معبر رفح بشكل دائم ضرورة ملحة

معبر رفح
معبر رفح

قال مكتب الإعلام الحكومي بـ غزة، اليوم الأثنين، إن فتح معبر رفح بشكل دائم بات ضرورة ملحة وعاجلة لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بـ غزة في بيان له: "دخل 34 شاحنة مساعدات حتى الآن ولن تكفي حاجة القطاع الذي كان يدخله أكثر من 500 شاحنة يوميا قبل الحرب".

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني  الدكتور محمد الفتياني، إنه تم استلام 20 شاحنة عبر معبر رفح المصري بينها 6 شاحنات أدوية والباقي للأغذية.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات صحفية، أن هناك 15 شاحنة جديدة من المساعدات الغذائية ستعبر بعد قليل معبر رفح إلى قطاع غزة.

أشار الفتياني في تصريحاته الصحفية، إلى أن قطاع غزة يحتاج كميات أكبر من المساعدات الإنسانية وفتح ممرات جديدة لإدخالها فورا.

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