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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اوعي تاكله تاني.. نوع من السوشي يحتوي علي ديدان تسبب أمراضا خطيرة

صدى البلد

يعد السوشي إحدى الاكلات التي يعشقها الكثير ويتناولها البعض دون تعرفه مخاطر تناول السوشي 

 

 

ونشرت الدكتورة شيرين زكي رئبس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها منشور للتحذير من مخاطر السوشي وخصوصا السلمون المدخن والذي يحتوي احيانا علي  المتشاخسة  (Anisakis)   

وهو جنس من الديدان الأسطوانية لها دورة حياة معقدة وتصيب الأسماك والثدييات البحرية ، وهي معدية للإنسان وتسبب داء المتشاخسات ذو الأعراض المعوية ، او تسبب أعراض تحسسية نتيجة  رد فعل مناعي تحسسي ، لها شكل مميز حلزوني ملفوف.  

فبعد بضع ساعات من تناول الأسماك المصابة   تحاول الدودة الطفيلية أن تختبئ خلال جدار الأمعاء، ولأنها لا تستطيع اختراقها، فإنها تصبح عالقة وتموت. ويتسبب وجود الطفيل في استجابة مناعية من الجسم، حيث تحيط الخلايا المناعية بالديدان، وتشكل بنية شبيهة بالكرة يمكنها أن تسد الجهاز الهضمي، مما يتسبب في آلام شديدة في البطن وأعراض معوية وقيء.

وعلى الرغم من أن جسم الإنسان  مضيفًا مميتا للدودة ولا تستطيع استكمال دورة حيانها فيه ويمكن ليرقات المتشاخسة البقاء على قيد الحياة في البشر، وتموت في نهاية المطاف.  وأنه في بعض الحالات، تشفى العدوى مع علاج الأعراض فقط ، والعلاج    بالألبيندازول فقط يعتبر ناجحا 

 لكن في  حالات أخرى، يمكن أن تؤدي العدوى إلى انسداد الأمعاء الدقيقة، مما  يتطلب التدخل الجراحي للوقاية من أخطار  ثقب الأمعاء  

  كيف تقي نفسك من أخطار المتشاخسة  

1_  التبريد  :

يكفي وضع السمكة في الثلاجة بسرعة بعد تنظيفها وإخراج أحشائها  لمدة سبعة أيام على حرارة 20 درجة مئوية.

3_  التجميد  :

يمكن القضاء على المتشاخسة من خلال
التجميد السريع: وضع السمكة في الثلاجة لمدة 15 ساعة على حرارة -35 درجة مئوية.

4_  الطهو الجيد :

يساعد طهو السمك في التخلّص من هذه الطفيليات شرط طهيه جيداً بشكل كامل .

5_  تجنب تناول الأسماك نيئة

فعشاق السوشي والرنجة النيئة والسلمون المدخن يجب أن يحذروا ، ويمكنهم وضع تلك الأسماك او الأطباق في التجميد قبل أكلها ، أو  تعريض تلك الأسماك للشوي او الطهي  .

 

 

السلمون المدخن السلمون تناول الأسماك زكي رنجة سلمون لجنة سلامة الغذاء

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