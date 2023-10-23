عرض الإثنين.. خصم 3000 جنيه على موبايل iPhone 13 جديد

أعلنت شركة أبل في عام 2021 عن إطلاق أحدث إصداراتها من هواتفها الذكية الرائدة، iPhone 13. يتميز الهاتف بكاميرا محسّنة وأداء أسرع، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى.

عرض قوي



يتوفر هاتف iPhone 13 بسعر مغر على موقع Best Buy الأمريكي بخصم يقدر ب 100 دولار أمريكي(أي ما يعادل 3000 جنيه ).



كاميرا محسّنة

تتميز كاميرا iPhone 13 بتحسينات كبيرة في الأداء والجودة. يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع مستشعر أكبر وفتحة عدسة أوسع، مما يسمح له بالتقاط صور ومقاطع فيديو أكثر سطوعًا ووضوحًا. كما يحتوي الهاتف على كاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة جدًا، والتي تسمح له بالتقاط صور بزاوية واسعة جدًا.

أداء أسرع

يعمل iPhone 13 بمجموعة شرائح A15 Bionic الجديدة من Apple. تتميز هذه المجموعة الشرائح بتحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة، مما يسمح للهاتف بتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة أكبر.

ميزات جديدة أخرى

يتميز iPhone 13 أيضًا بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية تدوم طوال اليوم، ودعم الشحن السريع بقوة 20 واط.

يعد iPhone 13 ترقية كبيرة عن iPhone 12. يتميز بكاميرا محسّنة وأداء أسرع، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى. سيكون هذا الهاتف خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي رائد مع أحدث الميزات والتقنيات.

فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية عن iPhone 13:

• يتميز الهاتف بتصميم جديد يتميز بإطار أصغر وكاميرا أمامية محسّنة.

• يحتوي الهاتف على بطارية تدوم طوال اليوم، ويمكنه شحن من 0 إلى 50٪ في 30 دقيقة.

• يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي MagSafe.

حصل iPhone 13 على تقييمات إيجابية من قبل النقاد. أشاد النقاد بكاميرا الهاتف المحسّنة وأداءه الأسرع. كما أشادوا بتصميمه الجديد وبطاريته التي تدوم طوال اليوم.

يعد iPhone 13 خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي رائد مع أحدث الميزات والتقنيات. يتميز الهاتف بكاميرا محسّنة وأداء أسرع، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى.