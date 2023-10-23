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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن برنامج التنمية المحلية.. افتتاح مشروع محطة رفع مياه الشرب لقرى أبوتشت

افتتاح محطة رفع مياه
افتتاح محطة رفع مياه الشرب بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مشروع محطة رفع مياه الشرب لخدمة قرى الكرنك والقارة وعزبة البوصة بمركز أبوتشت، بما يخدم حوالى ٧٠ ألف مواطن.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائبة سحر صدقي، عضو مجلس النواب، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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وقال محافظ قنا، إن مشروع محطة رفع مياه الشرب لخدمة قرى الكرنك والقارة وعزبة البوصة بمركز أبوتشت، بحجم استثمارات بلغ 24 مليون جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويخدم 70 ألف نسمة من المواطنين، مؤكدا أن المحافظة تسعي إلى رفع كفاءة خطوط مياه الشرب بكافة القرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الداودي، بأن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خصص ما يزيد عن 2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمدن وقري محافظة قنا، من خلال تنفيذ حوالى 4000 مشروع بمختلف القطاعات الخدمية خلال 3 أعوام استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 5 مليارات جنيه.


 

افتتاح محطة رفع مياه الشرب بقنا

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قنا محطة رفع مياه الشرب الكرنك القارة عزبة البوصة أبوتشت برنامج التنمية المحلية

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