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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 125 مليون جنيه.. إنهاء أزمات انقطاع المياه المتكررة بمدينة قنا

خط طرد الصرف الصحى
خط طرد الصرف الصحى بقنا

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع خط طرد الصرف الصحى الإحتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، كبديل فى حالة حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرئيسى القائم حالياً.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، عضو مجلس النواب، وحسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

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وقال محافظ قنا ، إن خط الطرد الإحتياطى تم تنفيذه بطول 6 كم تقريبا، وقُطر 900 ملم، يبدأ من محطة رفع الحصواية حتي محطة المعالجة الرئيسية بالصالحية بتكلفة مالية وصلت إلى 125 مليون جنيه، بإستخدام مواسير البولي ايثيلين المضغوط، والتي تتميز بالعمر الافتراضي الطويل وسرعة التركيب.

وتابع الداودى، كما أنها لا تحتاج إلى وصلات ومقاومة عالية للتآكل نتيجة المواد الكيميائية ولا تتعرض للصدأ فضلا عن أن الجدار الداخلي لا يتعرض إلى الترسّبات، مشيداً بالجهود التى بذلتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا لإنهاء المشروع في وقت قياسي.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أنه تم توفير 75 مليون جنيه لصيانة الخط القديم بتغير حوالى1كم مواسير لمنع قطع المياه في حالة إصلاح أى خط منهما"الأساسي والبديل".

وأكد رئيس شركة مياه قنا ، حرص محافظ قنا، على وضع حلول عملية للمشكلات التى تعانى منها المحافظة منذ سنوات فى قطاعات المرافق المختلفة، لاسيما قطاعىّ مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن محافظة قنا أدرجت تنفيذ مشروع خط طرد صرف صحى احتياطى لمحطة المعالجة الرئيسية بمنطقة الصالحية ضمن خطة مشروعات المحافظة ذات الأولوية، عقب الأزمة التى تعرضت لها مدينة قنا بسب الكسر الذى حدث بخط الطرد الرئيسى القائم حاليا، والذى تم تنفيذه منذ عام 1986، ومن ثم عدم تكرار المشكلة فى حال حدوث كسر آخر بخط الطرد القائم.

 

خط الطرد الجديد بقنا

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قنا بدء التشغيل التجريبى خط طرد الصرف الصحي منطقة الصالحية مياة الشرب الصرف الصحى شركة مياه قنا

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